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Koniec poszukiwań turystki w Tatrach. Ratownicy TOPR przekazali, że kobieta została odnaleziona żywa w żlebie opadającym z Granackiej Przełęczy na stronę Doliny Buczynowej. Jest wychłodzona, w ciężkim stanie.

W poniedziałek wieczorem Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe opublikowało na Facebooku informację o poszukiwaniach turystki, która wyruszyła prawdopodobnie w rejon Doliny Pańszczycy, przełęczy Krzyżne lub Granatów.

Kobieta dodzwoniła się do ratowników, ale połączenie było bardzo słabej jakości i zaraz się zerwało. Toprowcy opublikowali zdjęcia poszukiwanej, prosząc o kontakt osoby, które mogły mieć na jej temat jakieś informacje.

We wtorek po północy TOPR opublikowało kolejny komunikat, informując o odnalezieniu turystki żywej w żlebie opadającym z Granackiej Przełęczy na stronę Doliny Buczynowej. „Kobieta jest mocno wychłodzona i w ciężkim stanie po upadku z wysokości” - przekazano.

W akcję ratowniczą zaangażowanych było kilkudziesięciu ratowników wyposażonych w drony.

Zagrożenie lawinowe w Tatrach

W Tatrach obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. Jak informuje TOPR, pokrywa śnieżna jest na ogół dobrze związana i stabilna. Wyzwolenie lawiny jest na ogół możliwe jedynie przy dużym obciążeniu dodatkowym w nielicznych miejscach na bardzo stromych lub ekstremalnych stokach. Możliwe jest samoistne schodzenie małych i średnich lawin.