W poniedziałek wieczorem Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe opublikowało na Facebooku informację o poszukiwaniach turystki, która wyruszyła prawdopodobnie w rejon Doliny Pańszczycy, przełęczy Krzyżne lub Granatów.
Kobieta dodzwoniła się do ratowników, ale połączenie było bardzo słabej jakości i zaraz się zerwało. Toprowcy opublikowali zdjęcia poszukiwanej, prosząc o kontakt osoby, które mogły mieć na jej temat jakieś informacje.
We wtorek po północy TOPR opublikowało kolejny komunikat, informując o odnalezieniu turystki żywej w żlebie opadającym z Granackiej Przełęczy na stronę Doliny Buczynowej. „Kobieta jest mocno wychłodzona i w ciężkim stanie po upadku z wysokości” - przekazano.
W akcję ratowniczą zaangażowanych było kilkudziesięciu ratowników wyposażonych w drony.
Zagrożenie lawinowe w Tatrach
W Tatrach obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. Jak informuje TOPR, pokrywa śnieżna jest na ogół dobrze związana i stabilna. Wyzwolenie lawiny jest na ogół możliwe jedynie przy dużym obciążeniu dodatkowym w nielicznych miejscach na bardzo stromych lub ekstremalnych stokach. Możliwe jest samoistne schodzenie małych i średnich lawin.