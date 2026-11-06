Kasprowy Wierch znów dostępny dla turystów. Kolej linowa wraca

RMF24

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Już w sobotę, 7 listopada turyści ponownie będą mogli skorzystać z popularnej kolei linowej na Kasprowy Wierch. Po dwutygodniowej przerwie technicznej Polskie Koleje Linowe ogłosiły wznowienie przewozów.

Po jesiennym przeglądzie technicznym jutro kolej linowa na Kasprowy Wierch wznawia działalność. Przerwa w kursowaniu trwała dwa tygodnie i została wykorzystana na szczegółowe przeglądy oraz serwisowanie urządzeń zgodnie z zaleceniami producentów.

Zakończyliśmy zaplanowane przeglądy techniczne kolei linowej PKL Kasprowy Wierch, podczas których szczegółowo sprawdziliśmy jej najważniejsze elementy i systemy odpowiedzialne za bezpieczny przewóz pasażerów. To dla nas szczególnie ważny etap przygotowań do sezonu zimowego - mówi kierownik ośrodka PKL Kasprowy Wierch, Marcin Kucharski.

Ćwiczenia ratowników i przygotowania do sezonu

Podczas przestoju nie próżnowali także ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Wykorzystali czas na przeprowadzenie ćwiczeń z ewakuacji kolejki, co dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo przyszłych pasażerów.

Wszystko po to, by nadchodzący sezon zimowy przebiegał bez zakłóceń i w pełni bezpiecznie dla turystów.

Iluminacje na Gubałówce i Górze Żar

7 listopada to także data otwarcia dwóch plenerowych wystaw świetlnych. Na szczycie Gubałówki w Zakopanem rusza Kraina Światła – ekspozycja iluminacji inspirowanych folklorem Podhala, którą będzie można podziwiać codziennie od godziny 16.

Z kolei na Górze Żar w Międzybrodziu Żywieckim pojawi się Kraina Żaru. Tamtejsze świetlne rzeźby nawiązują do lotniczych tradycji regionu – wśród nich zobaczymy szybowiec, paralotnię, narciarza, wagon kolei oraz choinki. Wystawa będzie rozświetlana od godziny 15.

Polskie Koleje Linowe zarządzają ośmioma ośrodkami turystycznymi i narciarskimi w południowej Polsce, m.in. na Kasprowym Wierchu, Gubałówce, w Solinie, Zawoi i Krynicy-Zdroju.