Przez dwa dni w miasteczku edukacyjno-ekologicznym na Górnej Równi Krupowej w Zakopanem będzie można wziąć udział w warsztatach i konkursach ekologicznych, porozmawiać z ambasadorami akcji i twórcami internetowymi, a dzieci będą mogły uczestniczyć w wielu kreatywnych animacjach. O godzinie 18.00 sceną zawładnie Marcin Daniec, a o 20.00 zagra zespół Zakopower. W sobotę od rana, zgodnie z hasłem przewodnim tegorocznej edycji Czystych Tatr „Zostaw #DobryŚlad”, tysiące wolontariuszy wyruszy na wielkie sprzątanie tatrzańskich szlaków. O godzinie 15.00 w miasteczku na Górnej Równi Krupowej rozpocznie się Eko MeetUp, czyli spotkanie ze znanymi influencerami.

/ Materiał udostępniony / Materiały prasowe

Po wielkim sprzątaniu, o godzinie 15.00 w miasteczku na Górnej Równi Krupowej rozpocznie się Eko MeetUp, czyli spotkanie ze znanymi influencerami.

Kilkanaście lat temu zabrałem w Tatry przyjaciół z Anglii i gdy wędrowaliśmy szlakiem było mi… wstyd. Widoki były jak zawsze piękne, ale ilość śmieci przerażająca. Poczułem, że muszę coś z tym zrobić i razem z Albinem Marciniakiem i Klubem Podróżników Śródziemie w 2012 roku zorganizowaliśmy pierwszą edycję Czystych Tatr. Potem powstało Stowarzyszenie Czysta Polska, które organizuje kolejne edycje akcji. Z dumą muszę powiedzieć, że śmieci w górach jest teraz wyraźnie mniej niż dekadę temu – przyznaje Rafał Sonik.

Największą wartością Czystych Tatr jest właśnie walor edukacyjny, a organizatorzy zadbali, by pokazać, że dbałość o środowisko naturalne to w obecnych czasach najważniejsza misja. W miasteczku akcji na Górnej Równi Krupowej w Zakopanem w przystępny sposób przez dwa dni przekazywana jest potężna dawka wiedzy ekologicznej. Dostępna będzie też słynna już, edukacyjna śmieciarka „Miecia”. Dzięki niej można poznać zasady segregacji oraz dowiedzieć się i na własne oczy zobaczyć, jak wygląda proces recyklingu odpadów. W akcję Czyste Tatry zaangażowało się wielu ambasadorów. Sprzątać tatrzańskie szlaki przyjadą m.in. Joanna Jabłczyńska, Ada Palka, Przemek Saleta, Mateusz Ligocki, czy Rafał Sonik. Pojawi się też ponad 30 twórców internetowych, youtuberów i tiktokerów.

Oczywiście, ani jednorazowe sprzątanie na początku wakacji, ani regularne sprzątanie szlaków przez pracowników i wolontariuszy Tatrzańskiego Parku Narodowego, nie rozwiązują problemu. Najważniejsza jest edukacja ekologiczna całego społeczeństwa i zmiana nawyków ludzi. I to robimy – zaczęliśmy od ambasadorów i zaangażowania mediów, co pozwoliło nam na szerokie dotarcie z pozytywnym przesłaniem. Dzięki współpracy z czołowym youtuberem Remigiuszem „reZim” Wierzgoniem i z GetHero, które jest organizatorem największego w Polsce MeetUpu, stworzyliśmy pod Tatrami Eko MeetUp i poprzez twórców internetowych udało się też dotrzeć z ekologicznym przekazem do młodego pokolenia – dodaje Maciej Marculanis, prezes Stowarzyszenia Czysta Polska.

Rejestracja uczestników online już się zakończyła, ale wolontariusze, którzy chcą jeszcze dołączyć do akcji, będą mogli zarejestrować się w dniu sprzątania, czyli w sobotę 2 lipca, w punktach mobilnych rozstawionych przy wejściach na największe szlaki turystyczne polskich Tatr: Morskie Oko, PKL Kuźnice (kolejka na Kasprowy Wierch), PKL Gubałówka, Dolina Kościeliska, Dolina Chochołowska i Dolina Strążyska.

Czyste Tatry to wielka akcja edukacyjno-ekologiczna organizowana w Zakopanem i Tatrach od 2012 roku. W dotychczasowych 10 edycjach wzięło udział 35 150 wolontariuszy, którzy znieśli z gór 6 719 kg śmieci. Patronat nad akcją sprawują: Burmistrz Miasta Zakopane, Tatrzański Park Narodowy, Polskie Koleje Linowe, Starostwo Powiatowe w Zakopanem, Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, Muzeum Tatrzańskie i ekoMałopolska. Partnerem Strategicznym jest McDonald’s Polska, partnerem głównym Electrolux, a partnerami wspierającymi: Rekopol, Re_kologia, Jan Niezbędny, Biedronka, Charsznickie Pola Natury, Villa Toscana, Aqua Park Zakopane, Radisson Blu Hotel & Residences Zakopane i GetHero. Patronaty medialne: RMF FM, ONET.

/ Materiał udostępniony

/ Materiał udostępniony