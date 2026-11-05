Jakie warunki w Tatrach? TOPR ostrzega

RMF24

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Po kilku dniach pochmurnej pogody, w czwartek nad Tatrami pojawiło się słońce. Jednak mimo poprawy aury, warunki w górach pozostają bardzo trudne – ostrzega Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Na Kasprowym Wierchu leży już 19 cm śniegu, a w wyższych partiach obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego.

Według informacji przekazanych przez TOPR po kilku pochmurnych dniach w czwartek nad Tatrami zaświeciło słońce., ale warunki do uprawiania turystyki są nadal bardzo trudne.

Na Kasprowym Wierchu leży 19 cm śniegu, a powyżej 1700 m n.p.m. cały czas obowiązuje pierwszy, najniższy stopień zagrożenia lawinowego.

„Na szlakach zalega śnieg, występują liczne oblodzenia i jest bardzo ślisko” – podkreślają ratownicy. W takich warunkach niezbędne jest doświadczenie w zimowej turystyce górskiej oraz odpowiedni sprzęt, taki jak lawinowe ABC, raki, czekan i kask. Ważna jest także umiejętność korzystania z tego wyposażenia.

Uwaga na śliskie szlaki i nierówną pokrywę śnieżną

Tatrzański Park Narodowy informuje z kolei, że w niższych partiach gór na szlakach występuje błoto i szreń, a podłoże jest bardzo śliskie.

Turyści powinni zachować szczególną ostrożność i zadbać o odpowiednie obuwie. Pokrywa śnieżna w Tatrach jest rozłożona nierównomiernie – więcej śniegu znajduje się w zagłębieniach terenu, pod ścianami skalnymi oraz w miejscach zacienionych.

Apel do turystów

Ratownicy apelują, by przed wyjściem w góry dokładnie sprawdzić aktualne warunki oraz odpowiednio się przygotować.

Planując wyprawę w Tatry, warto pamiętać o zmiennych warunkach pogodowych i dostosować trasę do swoich możliwości oraz aktualnej sytuacji w górach.