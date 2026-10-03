Groźny wypadek w Tatrach. Turysta spadł z wysokości 100 metrów

RMF24

Dramatyczne sceny rozegrały się na Orlej Perci w Tatrach. Turysta spadł z wysokości około 100 metrów w rejonie Koziej Przełęczy. Akcja ratunkowa z udziałem śmigłowca zakończyła się przetransportowaniem poszkodowanego w ciężkim stanie do szpitala w Zakopanem. Ratownicy TOPR ostrzegają, że w wyższych partiach gór panują skrajnie trudne warunki, a nieodpowiednie wyposażenie może skończyć się tragedią.

Do groźnego wypadku doszło w jednym z najbardziej wymagających rejonów Tatr – na Orlej Perci, w okolicach Koziej Przełęczy. Turysta spadł z wysokości około 100 metrów. Mężczyzna doznał poważnych obrażeń głowy i kończyn.

Na miejsce natychmiast ruszyli ratownicy TOPR, którzy przy pomocy śmigłowca przetransportowali poszkodowanego do szpitala w Zakopanem.

Brak odpowiedniego sprzętu to poważny błąd

Jak informują ratownicy, turysta nie był odpowiednio przygotowany do trudnych warunków panujących w górach. Poszkodowany pomimo wyjścia w wyższe partie gór nie miał raków ani czekana, jedynie raczki, które nie nadają się na panujące w tej części Tatr warunki.

Jak podkreślają ratownicy, planując wycieczki należy zrewidować swoje wyposażenie, ale przede wszystkim umiejętności potrzebne do pokonania szlaku.

Ratownik dyżurny TOPR podkreśla, że obecnie w wyższych Tatrach panują skrajnie trudne warunki.