Dramatyczne sceny na cmentarzu w Nowym Sączu. Grabarze przygotowując grób do pochówku stracili przytomność i wpadli do środka. Zostali zabrani do szpitala.

Akcja ratunkowa na cmentarzu w Nowym Sączu / Renata Pasiut / RMF MAXXX Do wypadku doszło po godzinie 10:00. Mężczyźni po odsunięciu pokrywy stracili przytomność i wpadli do środka. Jak przyjechaliśmy na miejsce, to już jedna osoba była w karetce. Druga nieprzytomna osoba znajdowała się w grobowcu - wymurowanej piwnicy. Mężczyzna został wyciągnięty, przystąpiono do reanimacji, ta osoba odzyskała funkcje życiowe, ale nie odzyskała przytomności, została zabrana do szpitala - powiedział RMF Maxxx Renacie Pasiut Paweł Motyka, zastępca komendanta PSP w Nowym Sączu. Akcja ratunkowa na cmentarzu w Nowym Sączu / Renata Pasiut / RMF MAXXX Widziałem jednego pana, który był reanimowany, drugi leżał wciśnięty między trumnę. Otworzyli grobowiec za szybko, odór w nich uderzył, jeden wpadł do środka, a drugi został na zewnątrz - mówili świadkowie zdarzenia. Strażacy wyjęli poszkodowanych z grobowca. Obaj byli nieprzytomni. Zostali zabrani do sądeckiego szpitala. Policjanci na miejscu wykonują czynności procesowe i ustalają dokładne okoliczności i przyczyny tego zdarzenia - powiedziała RMF24 kom. Justyna Basiaga z Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu. Zawiadomiono także Państwową Inspekcję Pracy. Akcja ratunkowa na cmentarzu w Nowym Sączu / Renata Pasiut / RMF MAXXX Strażacy, którzy przyjechali na miejsce, stwierdzili w grobowcu niski poziom tlenu. Jak się dowiedzieliśmy, mężczyźni już odzyskali przytomność. Poszkodowani mają 62 i 37 lat. Jako pierwszy o zdarzeniu informował portal sądeczanin.info. Zobacz również: W czwartek zamknięty szlak na Rysy. Możliwe wejście tylko od strony słowackiej

