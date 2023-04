Popularny żółty szlak turystyczny z Kuźnic przez Dolinę Jaworzynki w kierunku Doliny Gąsienicowej został ponownie otwarty. Bytująca w pobliżu szlaku niedźwiedzica z młodymi przeniosła się w inny rejon - poinformował Tatrzański Park Narodowy.

Ślady niedźwiedzia w Dolinie Goryczkowej / Bartosz Styrna / RMF FM

Aby zapewnić spokój niedźwiedziej rodzinie, która pojawiła się w Dolinie Jaworzynki, przebiegający tamtędy żółty szlak był zamknięty od 21 kwietnia.

Obecnie podczas wędrówek tatrzańskimi dolinami można spotkać niedźwiedzie. W razie takiego spotkania trzeba spokojnie oddalić się w przeciwnym kierunku, bo w przypadku ucieczki, niedźwiedź może zacząć nas gonić.



Niedźwiedzie żywią się przeważnie roślinami - leśnymi owocami, grzybami, pędami ziół i krzewów, ale także padliną. Kiedy zgromadzą odpowiednie zasoby tłuszczu, tworzą sobie tzw. gawrę, w której przesypiają zwykle od listopada do marca.



Co dwa lata w gawrze samica niedźwiedzia rodzi od 1 do 3 młodych, które przez półtora roku pozostają pod opieką matki. Dorosłe osobniki ważą ok. 300 kg i żyją do 50 lat. W Polsce niedźwiedzie objęte są ścisłą ochroną, a ich główną ostoją są Bieszczady.