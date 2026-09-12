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Dlaczego Czerwone Wierchy jesienią naprawdę stają się czerwone?

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 12 września (11:25)

Czerwone Wierchy swoją nazwę zawdzięczają sitowi skucinie. To roślina podobna do trawy, która bardzo licznie występuje w piętrze halnym na podłożu granitowym, porastając wysokogórskie murawy. Latem jest zielona, a wraz z nadejściem jesieni przybiera rdzawoczerwony kolor, przez co Czerwone Wierchy naprawdę stają się czerwone.

Dlaczego Czerwone Wierchy jesienią naprawdę stają się czerwone?
Widok z Doliny Chochołowskiej na Czerwone Wierchy /Shutterstock

Dlaczego Czerwone Wierchy jesienią zmieniają kolor?

Nazwa Czerwonych Wierchów nie jest przypadkowa. Jesienią ich wysokogórskie murawy pokrywają się rdzawym odcieniem za sprawą situ skuciny. 

To jedno z najbardziej charakterystycznych zjawisk jesienią w Tatrach. Sit skucina, który latem jest zielony, wraz z nadejściem jesieni przebarwia się na rdzawoczerwony kolor. Na rozległych zboczach Czerwonych Wierchów efekt jest szczególnie spektakularny i właśnie stąd pochodzi ich nazwa – informuje przewodnik i edukator Tatrzańskiego Parku Narodowego Tomasz Zając.

Czerwone Wierchy tworzą cztery szczyty: 

  • Ciemniak (2096 m n.p.m.), 
  • Krzesanica (2122 m), 
  • Małołączniak (2096 m),

Kopa Kondracka (2005 m). Grań jest jednym z popularnych celów tatrzańskich wycieczek.

Jesienne przebarwienia nie dotyczą oczywiście wyłącznie Czerwonych Wierchów. Podobne kolory możemy obserwować w innych partiach szczytowych, gdzie występuje sit skucina, ale tutaj zajmuje on ogromne powierzchnie, dlatego z daleka można obserwować charakterystyczną czerwoną połać – wyjaśnił Zając.

Sit skucina występuje nie tylko w Tatrach, ale też na Babiej Górze i w Sudetach. Roślina ma także znaczenie dla ochrony górskich zboczy, ponieważ jej system korzeniowy pomaga stabilizować podłoże i ograniczać erozję. Najlepszym okresem na obserwowanie jesiennych barw w Tatrach jest wrzesień i pierwsza połowa października.

Jesień w Tatrach ma zupełnie inną kolorystykę niż lato. Z jednej strony mamy barwne lasy reglowe, z drugiej czerwieniejące murawy, a przy dobrej pogodzie do tego dochodzą bardzo dobre widoki. Warto jednak pamiętać, że jesienią dzień jest już krótszy, a warunki w górach mogą szybko się zmieniać – powiedział przewodnik.

Czerwone Wierchy można zdobywać m.in. od strony Doliny Kościeliskiej, Małej Łąki czy Hali Kondratowej. Popularna jest również trasa prowadząca granią od strony Kasprowego Wierchu w stronę Giewontu.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Czerwone Wierchy
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