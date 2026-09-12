Dlaczego Czerwone Wierchy jesienią naprawdę stają się czerwone?

Dlaczego Czerwone Wierchy jesienią zmieniają kolor?
Nazwa Czerwonych Wierchów nie jest przypadkowa. Jesienią ich wysokogórskie murawy pokrywają się rdzawym odcieniem za sprawą situ skuciny.
To jedno z najbardziej charakterystycznych zjawisk jesienią w Tatrach. Sit skucina, który latem jest zielony, wraz z nadejściem jesieni przebarwia się na rdzawoczerwony kolor. Na rozległych zboczach Czerwonych Wierchów efekt jest szczególnie spektakularny i właśnie stąd pochodzi ich nazwa – informuje przewodnik i edukator Tatrzańskiego Parku Narodowego Tomasz Zając.
Czerwone Wierchy tworzą cztery szczyty:
- Ciemniak (2096 m n.p.m.),
- Krzesanica (2122 m),
- Małołączniak (2096 m),
Kopa Kondracka (2005 m). Grań jest jednym z popularnych celów tatrzańskich wycieczek.
Jesienne przebarwienia nie dotyczą oczywiście wyłącznie Czerwonych Wierchów. Podobne kolory możemy obserwować w innych partiach szczytowych, gdzie występuje sit skucina, ale tutaj zajmuje on ogromne powierzchnie, dlatego z daleka można obserwować charakterystyczną czerwoną połać – wyjaśnił Zając.
Sit skucina występuje nie tylko w Tatrach, ale też na Babiej Górze i w Sudetach. Roślina ma także znaczenie dla ochrony górskich zboczy, ponieważ jej system korzeniowy pomaga stabilizować podłoże i ograniczać erozję. Najlepszym okresem na obserwowanie jesiennych barw w Tatrach jest wrzesień i pierwsza połowa października.
Jesień w Tatrach ma zupełnie inną kolorystykę niż lato. Z jednej strony mamy barwne lasy reglowe, z drugiej czerwieniejące murawy, a przy dobrej pogodzie do tego dochodzą bardzo dobre widoki. Warto jednak pamiętać, że jesienią dzień jest już krótszy, a warunki w górach mogą szybko się zmieniać – powiedział przewodnik.
Czerwone Wierchy można zdobywać m.in. od strony Doliny Kościeliskiej, Małej Łąki czy Hali Kondratowej. Popularna jest również trasa prowadząca granią od strony Kasprowego Wierchu w stronę Giewontu.