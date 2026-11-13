Coraz mniej dzieci leczonych w sanatorium w Rabce. 97 proc. to dorośli

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Sanatorium w Rabce-Zdroju, które przez dekady kojarzyło się przede wszystkim z leczeniem najmłodszych pacjentów, notuje ogromny spadek liczby dzieci kierowanych na leczenie uzdrowiskowe. Obecnie 97 procent pacjentów korzystających z usług ośrodka to dorośli. Tymczasem kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na leczenie dzieci realizowany jest w niewiele ponad 50 procentach.

Przyczyn tej rewolucji jest kilka. Najważniejsza to zmiana struktury demograficznej.

Zainteresowanie leczeniem uzdrowiskowym dzieci systematycznie maleje – podkreśla Tomasz Kajor, prezes Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego w Rabce-Zdroju. Wielu rodziców i opiekunów wybiera inne formy opieki zdrowotnej dla swoich pociech, co znajduje odzwierciedlenie w liczbie składanych skierowań.

Z analizy przeprowadzonej przez Małopolski Oddział NFZ wynika, że w Polsce praktycznie nie ma już dzieci oczekujących na przydzielenie miejsca i terminu leczenia uzdrowiskowego. Fundusz wystąpił do Rabki z prośbą o rozważenie zamiany skierowań dla dzieci na te przeznaczone dla dorosłych. Powód? Realne ryzyko niewykonania kontraktu i konieczność racjonalizacji zasobów.

Sanatorium się zmienia – wsparcie dla dorosłych na pierwszym planie

Leczenie dorosłych rozkwita – kontrakt na ich całoroczną terapię realizowany jest na poziomie aż 97 procent. Wśród pacjentów znajdują się osoby po wszczepieniu endoprotez, po poważnych urazach, z chorobami neurologicznymi oraz osoby objęte rehabilitacją kardiologiczną i leczone w ramach specjalnego programu po zawale serca.

Ośrodek prowadzi również Gorczańskie Centrum Rehabilitacji Długoterminowej, które zapewnia całodobową opiekę i rehabilitację dorosłym wymagającym stałego wsparcia.

Zaangażowanie i plany na przyszłość

Prezes placówki zapewnia, że Rabka nadal jest otwarta na najmłodszych pacjentów – zwłaszcza w oddziale rehabilitacji ogólnoustrojowej oraz dziennym oddziale rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego. Dzięki przeprowadzonym modernizacjom ośrodek planuje nawet podwoić liczbę udzielanych świadczeń. Tylko w ostatnich czterech latach liczba dzieci objętych rehabilitacją dzienną wzrosła tu aż o 400 procent.

Mimo problemów z realizacją kontraktu na leczenie szpitalne dzieci, zarząd centrum podkreśla, że nie zamierza wycofywać się z pomocy najmłodszym. Nawiązano już współpracę z Uzdrowiskiem Goczałkowice-Zdrój.

Jesteśmy gotowi, by dzieci dalej mogły korzystać z leczenia uzdrowiskowego – deklaruje Kajor.

Sytuacja ekonomiczna wymaga działań

Mniejsze obłożenie dziecięcych oddziałów negatywnie odbija się na sytuacji ekonomicznej sanatorium.

Przez prawie pół roku utrzymujemy zasoby personalne i rzeczowe bez uzyskiwania jakichkolwiek przychodów – alarmuje prezes. Centrum funkcjonuje płynnie tylko dzięki kolejnym dokapitalizowaniom właściciela, czyli Województwa Śląskiego, a opracowywany właśnie program naprawczy ma zapewnić bezpieczeństwo finansowe na kolejne lata.