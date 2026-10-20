Co jeść przed bieganiem? Dieta to kluczowy element treningu i sukcesu na trasie

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Odpowiednie odżywianie to podstawa efektywnego treningu biegowego. Coraz więcej amatorów i profesjonalistów dostrzega, jak ważne jest to, co ląduje na talerzu – nie tylko dla osiągnięcia sportowych celów, ale także dla codziennego samopoczucia i sprawnej regeneracji. Jak komponować posiłki przed treningiem i startem, na co zwrócić uwagę przygotowując się do różnych dystansów oraz jak połączyć dietę z przyjemnością jedzenia? Odpowiedzi na te pytania będą tematem konferencji „PKO Biegowe 360 stopni”, która odbędzie się w dniach 22–25 października w Zakopanem.

W świecie biegaczy coraz więcej mówi się o tym, że regularne treningi to jedynie część przepisu na sukces. Równie istotne są regeneracja, sen oraz – co podkreślają eksperci – właściwie dobrana dieta. To właśnie na talerzu zaczyna się progres, który później przekłada się na wyniki osiągane na trasie. Świadomość znaczenia zdrowego odżywiania rośnie nie tylko wśród zawodowców. Biegacze amatorzy coraz częściej zauważają, że odpowiednio skomponowane posiłki mogą zapewnić lepszą energię, szybszą regenerację i większą radość z biegania.

„W sporcie, w którym o wyniku potrafią decydować sekundy, znaczenie mają nie tylko kilometry wybiegane na treningach, ale również szczegóły związane z odżywianiem” – podkreślają organizatorzy konferencji „PKO Biegowe 360 stopni”, która odbędzie się w dniach 22–25 października w Zakopanem.

Dieta dopasowana do celu i dystansu

Nie istnieje jeden uniwersalny jadłospis dla wszystkich biegaczy. Zapotrzebowanie żywieniowe zależy od masy ciała, intensywności treningów, liczby pokonywanych kilometrów oraz indywidualnej tolerancji poszczególnych produktów. Inaczej będzie wyglądała dieta osoby przygotowującej się do pierwszego biegu na 5 km, a zupełnie inaczej – maratończyka realizującego kilkugodzinne treningi.

Częstym błędem jest traktowanie wszystkich dni treningowych jednakowo. Organizm potrzebuje innego wsparcia przed spokojnym rozbieganiem, a innego przed wymagającymi interwałami czy długim wybieganiem. Przed treningiem wytrzymałościowym warto postawić na węglowodany, które pomagają uzupełniać zapasy glikogenu – podstawowego paliwa dla mięśni. Na krótkie poranne treningi wystarczy lekki posiłek, taki jak banan czy tost z dżemem. Przed dłuższym wybieganiem lepiej sprawdzi się owsianka z owocami lub pieczywo z miodem. Treningi interwałowe i tempowe wymagają solidnego nawodnienia oraz dostępności energii, dlatego warto zadbać o posiłek bogaty w węglowodany, na przykład ryż z lekkim dodatkiem białka lub pieczywo z dżemem.

Przed startem – sprawdzone rozwiązania

Im dłuższy dystans, tym większego znaczenia nabiera strategia żywieniowa. W przypadku maratonu, w ostatnich 24–48 godzinach przed startem wielu biegaczy zwiększa udział węglowodanów w diecie, aby maksymalnie uzupełnić zapasy glikogenu. W praktyce oznacza to częstsze sięganie po ryż, makaron, pieczywo czy ziemniaki. Kluczowe jest jednak, aby nie eksperymentować tuż przed zawodami – najlepiej postawić na sprawdzone produkty, które nie zaskoczą organizmu.

W dniu startu należy zjeść sprawdzone śniadanie oraz mieć przygotowaną strategię żywienia na trasie. W trakcie maratonu często rekomenduje się spożycie 30–60 g węglowodanów na godzinę, a przy dłuższym wysiłku i odpowiednim przygotowaniu – nawet więcej. Taką strategię należy jednak przećwiczyć podczas treningów, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek.

foto: Radosław Jóźwiak / materiały prasowe

Jedzenie to nie tylko obowiązek

Dieta biegacza nie powinna być wyłącznie listą produktów i zakazów. Jedzenie to także przyjemność, a jadłospis, który nie odpowiada indywidualnym preferencjom, trudno utrzymać przez dłuższy czas. Warto szukać równowagi między wartościami odżywczymi a smakiem. Zbilansowany jadłospis może obejmować różnorodne potrawy i ulubione składniki, by codzienne jedzenie nie stało się przykrym obowiązkiem. Ważna jest także regularność oraz dopasowanie posiłków do własnych potrzeb.

Catering dietetyczny jako wsparcie dla aktywnych

Coraz większą popularnością cieszą się cateringi dietetyczne, które pozwalają uporządkować codzienne odżywianie i zaoszczędzić czas na zakupy oraz gotowanie. Dla biegaczy dużym atutem jest możliwość dopasowania kaloryczności do poziomu aktywności, kontrolowania makroskładników i wyboru posiłków zgodnych z preferencjami smakowymi. Wśród dostępnych rozwiązań znajdują się diety Standard, Active Pro, Śródziemnomorska, Light, Low Carb & IG oraz warianty wegetariańskie. Kluczowe jest jednak, aby catering nie zastąpił przemyślanej strategii żywieniowej, szczególnie przed zawodami – produkty i posiłki stosowane podczas startów warto wcześniej przetestować.

Najlepsza dieta to nie ta, która pięknie wygląda na papierze, ale taka, którą jesteśmy w stanie utrzymać pomiędzy pracą, rodziną a kolejnymi treningami. Doskonale wiemy, że osobom aktywnym często brakuje nie wiedzy o zdrowym odżywianiu, ale zwyczajnie czasu na zakupy, gotowanie i planowanie posiłków – podkreśla Jakub Mauricz, dietetyk i ambasador jednej z firm oferujących catering dietetyczny.

Konferencja „PKO Biegowe 360 stopni” – wiedza i inspiracje w Zakopanem

Wszystkich zainteresowanych tematyką odżywiania w sporcie czeka wyjątkowa okazja do poszerzenia wiedzy podczas konferencji „PKO Biegowe 360 stopni”, która odbędzie się w dniach 22–25 października 2026 roku w COS OPO w Zakopanem. Wydarzenie zgromadzi ekspertów oraz przedstawicieli branży żywieniowej i sportowej. To szansa, by dowiedzieć się, jak zaplanować dietę, by wspierała aktywny styl życia i przygotowania do kolejnych biegowych wyzwań.