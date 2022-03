Dwóch mężczyzn zajmujących się zbieraniem złomu postanowiło zdobyć go więcej. Napadli więc na .... punkt skupu złomu w Nowym Sączu. Obaj są już w rękach policji. Za kradzież z włamaniem grozi im do 10 lat więzienia.

Zdjęcie ilustracyjne / shutterstock / Shutterstock

Sprawcy po wyważeniu drzwi dostali się do budynku, skąd ukradli miedziany drut o wartości ok. 2,5 tys. złotych. Chcieli go sprzedać w innym punkcie skupu złomu.

Policjanci dzięki dobremu rozpoznaniu środowiska przestępczego i przejrzeniu zapisu z kamer monitoringu szybko ustalili, że za kradzieżą stoi dwóch braci z Nowego Sącza. Mężczyźni zostali zatrzymani.

Po nocy spędzonej w policyjnej celi usłyszeli zarzuty kradzieży z włamaniem. Za to przestępstwo grozi do 10 lat więzienia, ale z uwagi na fakt, że 47-latek był już karany za podobne przestępstwa, sąd może orzec wyższy wymiar kary - poinformowała oficer prasowy KMP w Nowym Sączu kom. Justyna Basiaga.