Wybierasz się na wycieczkę w góry i szukasz optymalnego obuwia trekkingowego, które zapewni Ci komfort i bezpieczeństwo w trakcie wędrówki? Nie wiesz, na jakie buty górskie się zdecydować? Przeczytaj artykuł do końca, a dowiesz się, na jakie aspekty zwracać uwagę, wybierając najlepsze rozwiązanie zarówno na krótką, jak i całodzienną wędrówkę.

/ Materiały prasowe

Odpowiednio dobrane buty górskie poprawią Twoje bezpieczeństwo na szlaku

Pierwsza kwestia, jaką warto mieć na względzie, to bezpieczeństwo. Pamiętaj, że pogoda w górach charakteryzuje się dużą zmiennością. To, że w danej chwili świeci słońce, nie oznacza, że za chwilę nie spadnie ulewny deszcz, a wówczas suche do tej pory szlaki w kilka chwil mogę zmienić się w rwące potoki lub błotniste pułapki.

Jeśli zależy Ci na ograniczeniu ryzyka kontuzji, wybierz model cechujący się podeszwą dobrej jakości. Jest to szczególnie istotne, gdy planujesz kilkudniową wyprawę z ciężkim plecakiem w wymagającym terenie. Od rodzaju podeszwy zależy, czy but zachowa dobrą przyczepność do podłoża. Co więcej, działa ona także jak amortyzator dla Twoich mięśni.

Przeglądając ofertę sklepów z obuwiem turystycznym, możesz spotkać się z klasyfikacją określającą twardość podeszwy - została ona oznaczona literami A-D, od najbardziej miękkiej do tej najtwardszej. Miękkie podeszwy sprawdzą się w łatwym terenie, np. w dolinach. Z kolei twarda podeszwa zapewni dobrą przyczepność na wymagających szlakach.



/ Materiały prasowe

Czeka Cię całodzienna wyprawa w góry? Zadbaj o wygodę!

Kolejna rzecz, o której nie można zapomnieć, dobierając buty do wędrówki po górach, to wygoda. But powinien dobrze trzymać stopę, jednak nie może być zbyt ciasny. Pamiętaj, że im dłuższy i intensywniejszy będzie wysiłek fizyczny, tym większe jest prawdopodobieństwo, że Twoje stopy spuchną.

Kupując obuwie na styk, narażasz się na bolesne otarcia i pęcherze. Zwróć też uwagę na materiał, z jakiego zostały wykonane buty górskie. O ile klasyczne modele z naturalnej skóry doskonale sprawdzą się podczas zimowych wędrówek, o tyle w upalny letni dzień wędrówka w nich może nie być komfortowa. Jeśli szukasz uniwersalnego obuwia, w którym niestraszne będzie zdobywanie szlaków nawet podczas ulewy, wybierz model z wodoodporną membraną.

Nie zapomnij także sprawdzić, czy buty zapewniają optymalną cyrkulację powietrza. Wybór oddychających modeli jest szczególnie istotny podczas wędrówek w lecie. Jakie buty wybrać na taką wycieczkę? Dobrym rozwiązaniem okaże się obuwie z materiałowymi wstawkami.



/ Materiały prasowe

Optymalne obuwie na wędrówkę po skałach - buty podejściowe damskie

Jeśli planujesz krótką wspinaczkę po tatrzańskich szlakach, najlepszym rozwiązaniem, które zapewni Ci zarówno komfort, jak i bezpieczeństwo, będą buty podejściowe damskie. Charakteryzują się sztywną podeszwą i specjalną gumą umieszczoną pod palcami, która gwarantuje dobrą przyczepność na skałach. Są lżejsze niż tradycyjne buty górskie z wysoką cholewką i umożliwiają szybsze poruszanie się w skalistym terenie. Mają także specjalną gumową otoczkę, która ochroni Twoją stopę przed urazami, gdy np. zahaczysz o wystający ostry kamień.

Zanim podejmiesz ostateczną decyzję dotyczącą wyboru butów w góry, zastanów się przez chwilę nad tym, jak często, w jakich warunkach atmosferycznych i po jakim terenie będziesz chodzić. Od tego, czy wybierzesz kilkudniowy trekking po beskidzkich ścieżkach czy planujesz wspinaczkę w Tatrach, zależy jakie obuwie będzie dla Ciebie optymalne.