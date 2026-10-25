Biegowe 360 stopni. Wiedza, sportowe emocje i Natalia Bukowiecka w biegu na 10 km

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Sobota była trzecim dniem konferencji Biegowe 360 stopni w Centralnym Ośrodku Sportu w Zakopanem. Upłynęła pod znakiem solidnej dawki biegowej wiedzy, spotkań z ekspertami i sportowych emocji. Po dniach wypełnionych wykładami i rozmowami przyszedł czas, by teorię sprawdzić w praktyce. Uczestnicy konferencji wystartowali w biegu PKO Dycha Pod Krokwią z Gwiazdami, a na trasie nie zabrakło znanych lekkoatletów. Dla Natalii Bukowieckiej był to szczególny moment, bowiem po raz pierwszy zmierzyła się z dystansem 10 kilometrów!

Konferencja trwa już od kilku dni. Wcześniej odbyła się część samorządowa, natomiast od piątku realizowana jest część główna, skierowana przede wszystkim do biegaczy. To ogromna dawka praktycznej wiedzy dotyczącej treningu, przygotowania motorycznego, żywienia, zdrowia, fizjoterapii, profilaktyki kontuzji oraz sprzętu. Nie brakuje również okazji do bezpośrednich rozmów z czołowymi sportowcami, trenerami i specjalistami, którzy dzielą się doświadczeniem zarówno ze sportu zawodowego, jak i amatorskiego.

Natalia Bukowiecka: Małe święto biegania

Dzień rozpoczął się od LOTTO Biegu Śniadaniowego, czyli wspólnego porannego shakeout runu z ambasadorami projektu. Na starcie pojawili się m.in. Natalia Bukowiecka, Iga Baumgart-Witan, Justyna Święty-Ersetic, Sofia Ennaoui, Adam Kszczot, Kajetan Duszyński i Piotr Lisek. Była to nie tylko okazja do lekkiego rozruchu przed dalszą częścią dnia, ale przede wszystkim do spotkania, rozmów i wymiany doświadczeń.

Dla mnie to takie małe święto biegania, bo spotykają się tutaj ludzie, którzy kochają biegać, robią to na co dzień albo trenują innych. Łączy nas miłość do sportu i to jest naprawdę wspaniałe. Cieszę się, że mogę w tym uczestniczyć, bo widzę, że ludzie to doceniają, cieszą się ze spotkań z nami i chcą czerpać wiedzę – podkreśla Natalia Bukowiecka.

Biegowe360. Natalia Bukowiecka. Fot. Łukasz Szeląg / materiały prasowe

Bieganie z wielu perspektyw

Program obfitował w wykłady, które pokazywały bieganie z wielu perspektyw. Dominik Tabor opowiadał o tym, jak prawidłowo pokonywać podbiegi i zbiegi, wykorzystywać ukształtowanie terenu do rozwijania siły oraz poprawiać technikę biegu. To zagadnienia istotne zarówno dla osób przygotowujących się do biegów ulicznych, jak i dla miłośników trailu.

Tomasz Lewandowski w wystąpieniu „Jak trenować bieganie… nie biegając?” zwrócił uwagę na znaczenie treningu uzupełniającego. Siła mięśniowa, mobilność, stabilizacja, ćwiczenia ogólnorozwojowe i odpowiednia regeneracja mogą wspierać rozwój biegacza bez konieczności dokładania kolejnych kilometrów. To ważna wskazówka dla osób, które chcą poprawiać wyniki, jednocześnie dbając o zdrowie i równowagę treningową.

Nie zabrakło również tematów związanych ze specyfiką treningu kobiet. Iwona Baumgart-Witan przybliżyła zagadnienia dotyczące budowania wytrzymałości, fizjologii, cyklu menstruacyjnego, poziomu żelaza, zespołu RED-S oraz powrotu do aktywności po ciąży. Z kolei Jakub Mauricz, ekspert Kuchni Vikinga, mówił o żywieniu w dni treningowe, nietreningowe i startowe, pokazując, jak dostosowywać posiłki do obciążeń oraz potrzeb organizmu. Sponsorami konferencji są Immergas, 4F i MCC Medale.

Wiedza medyczna i profilaktyka również zajęły ważne miejsce w programie. Lek. med. Marta Sprawka, Dominik Wiśniewski i Carolina Szpital przedstawili zagadnienia związane z wpływem programu rozgrzewkowego na ryzyko kontuzji u biegaczy amatorów. Uczestnicy mogli dowiedzieć się więcej o czynnikach sprzyjających urazom oraz o ćwiczeniach, które warto włączyć do codziennej rutyny. Dr n. med. Michał Kubisa zmierzył się natomiast z pytaniem, czy bieganie szkodzi kręgosłupowi, oddzielając fakty od mitów dotyczących bólu pleców.

Praktycznym uzupełnieniem tych tematów było wystąpienie Arkadiusza Matrasa poświęcone jelitom biegacza. Ekspert omówił problemy żołądkowo-jelitowe pojawiające się podczas wysiłku, rolę nawodnienia i węglowodanów oraz znaczenie trenowania strategii żywieniowej przed zawodami. Dla wielu biegaczy to właśnie odpowiednie przygotowanie żywieniowe może mieć kluczowe znaczenie dla komfortu i realizacji planu startowego.

Dzień zamknęła debata z udziałem Dominika Tabora, Dariusza Korzeniowskiego i Bartka Falkowskiego, poświęcona temu, jak biegać przez 20–30 lat bez kontuzji. Rozmowa koncentrowała się na długofalowym podejściu do sportu, rozsądnym dozowaniu obciążeń, regeneracji, treningu siłowym i profilaktyce. Bo w bieganiu liczy się nie tylko wynik osiągnięty dziś, lecz także możliwość czerpania radości z aktywności przez kolejne dekady.

Wejście w świat biegów długodystansowych

Konferencja jest przestrzenią, w której doświadczeni zawodnicy mogą dzielić się swoją wiedzą, ale także sami poznawać nowe aspekty treningu. Iga Baumgart-Witan przyznaje, że wejście w świat biegów długodystansowych jest dla niej nowym doświadczeniem.

Jestem tutaj trochę trenerką, trochę mentorką, trochę koleżanką, ale też osobą, która chce czerpać wiedzę od innych. Dopiero wchodzę w sport amatorski, więc sama również dużo się uczę. Przez większość kariery trenowałam zupełnie inaczej – mniej było długich rozbiegań i budowania bazy tlenowej, a więcej krótkich odcinków, interwałów i intensywnej pracy. Dlatego bieganie długich dystansów to dla mnie nowość. Po zakończeniu kariery zawodowej warto jednak pozostać aktywnym, a ja chętnie rozpocznę taką przygodę – mówi Iga Baumgart-Witan.

Podobne podejście do wartości konferencji prezentuje Kajetan Duszyński, który podkreśla, że wydarzenie wykracza poza samo spotkanie na starcie.

Byłem już na kilku imprezach biegowych i spotykałem się tam z biegaczami amatorami, ale tutaj, poza samym bieganiem, konferencja niesie ze sobą dużą wartość merytoryczną. Możemy spotkać specjalistów z różnych dziedzin i stworzyć taki kompleksowy mikroświat biegacza amatora, który z każdej dziedziny może zaczerpnąć trochę wiedzy. Sam po swoim panelu zostałem na kilku wykładach, które bardzo zainteresowały mnie również jako zawodowca – podkreśla Duszyński.

Bieg PKO Dycha Pod Krokwią z Gwiazdami

Zwieńczeniem dnia był bieg PKO Dycha Pod Krokwią z Gwiazdami na dystansach 5 i 10 kilometrów. To właśnie na trasie uczestnicy mogli sprawdzić swoją formę i przekonać się, jak teoria przekłada się na sportową praktykę. W zawodach wystartowali również sportowcy biorący udział w konferencji, którzy tym razem stanęli na starcie obok biegaczy amatorów.

Biegowe360. Fot. Łukasz Szeląg / materiały prasowe

Szczególną uwagę przyciągał debiut Natalii Bukowieckiej na dystansie 10 kilometrów. Lekkoatletka nie ukrywała przed startem, że wyzwanie budzi w niej emocje, zwłaszcza ze względu na wymagającą trasę i podbiegi.

W biegu zwyciężył Emil Drabik z czasem 32:39,6, a na podium stanęli również Szymon Budz (34:17,6) oraz Mateusz Kałuża (34:42,2). Najszybszą kobietą została Iwona Januszczyk (37:21,7).

Bukowiecka natomiast ukończyła dystans z czasem 48:57,9. Jestem bardzo zestresowana, bo wszyscy mówią, że jest bardzo ciężko i są duże podbiegi. Trochę mnie to przerażało, bo myślałam, że spokojnie sobie pobiegnę. Dostałam radę, żeby nie zacząć za szybko, bo są cztery pętle i podobno już na drugiej może być ciężko. Zamierzałam więc pobiec progresywnie, czyli zacząć wolniej, a może skończyć szybciej, choć wiedziałam, że nie będzie łatwo – opowiadała przed startem.