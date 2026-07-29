Awaria wodociągowa w Zakopanem i Kościelisku. Trudna sytuacja mieszkańców i turystów

Mieszkańcy i turyści w Zakopanem oraz sąsiednim Kościelisku nie mają wody w kranach. Jak poinformowała miejska spółka wodociągowa, powodem jest poważna awaria na ulicy Strążyskiej.
Skutki odczuwają przede wszystkim osoby mieszkające przy ponad 20 ulicach w zachodniej części Zakopanego, w tym w rejonie ulic Kościeliskiej, Skibówek i Krzeptówek.
Kościelisko także bez wody
Problemy nie ominęły również sąsiedniego Kościeliska. Braki wody lub znaczny spadek jej ciśnienia dotykają mieszkańców ulic Nędzy Kubińca i Karpielówki. Sytuacja jest szczególnie trudna dla turystów, którzy licznie odwiedzają Podhale w szczycie sezonu letniego.
Beczkowozów brak
Jak informuje reporter RMF FM Maciej Pałahicki, na razie nie ma informacji o podstawionych beczkowozach, mieszkańcy i turyści muszą więc radzić sobie w inny sposób - gromadząc wodę bądź kupując ją w sklepach.
Kiedy wróci woda?
Według informacji przekazanych przez spółkę wodociągową, usuwanie awarii ma potrwać do godziny 14:00.
Do tego czasu mieszkańcy i turyści muszą uzbroić się w cierpliwość i zadbać o własne zapasy. Służby zapewniają, że robią wszystko, by jak najszybciej przywrócić normalne dostawy wody.