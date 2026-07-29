Awaria wodociągowa w Zakopanem i Kościelisku. Trudna sytuacja mieszkańców i turystów

RMF24

Zakopane i część Kościeliska zmagają się dziś z poważną awarią wodociągu. Woda zniknęła z kranów w zachodniej części stolicy Tatr, a mieszkańcy i turyści muszą na razie radzić sobie sami.

Mieszkańcy i turyści w Zakopanem oraz sąsiednim Kościelisku nie mają wody w kranach. Jak poinformowała miejska spółka wodociągowa, powodem jest poważna awaria na ulicy Strążyskiej.

Skutki odczuwają przede wszystkim osoby mieszkające przy ponad 20 ulicach w zachodniej części Zakopanego, w tym w rejonie ulic Kościeliskiej, Skibówek i Krzeptówek.

Kościelisko także bez wody

Problemy nie ominęły również sąsiedniego Kościeliska. Braki wody lub znaczny spadek jej ciśnienia dotykają mieszkańców ulic Nędzy Kubińca i Karpielówki. Sytuacja jest szczególnie trudna dla turystów, którzy licznie odwiedzają Podhale w szczycie sezonu letniego.

Beczkowozów brak

Jak informuje reporter RMF FM Maciej Pałahicki, na razie nie ma informacji o podstawionych beczkowozach, mieszkańcy i turyści muszą więc radzić sobie w inny sposób - gromadząc wodę bądź kupując ją w sklepach.

Kiedy wróci woda?

Według informacji przekazanych przez spółkę wodociągową, usuwanie awarii ma potrwać do godziny 14:00.

Do tego czasu mieszkańcy i turyści muszą uzbroić się w cierpliwość i zadbać o własne zapasy. Służby zapewniają, że robią wszystko, by jak najszybciej przywrócić normalne dostawy wody.