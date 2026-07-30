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40-latek zatrzymany za wpisy o Zełenskim. Usłyszał zarzuty

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 30 lipca (14:31)

Policja zatrzymała na Sądecczyźnie 40-letniego mężczyznę w związku z publikowanymi przez niego wpisami w mediach społecznościowych. Według śledczych miał on publicznie nawoływać do zabójstwa oraz znieważać prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

40-latek zatrzymany za wpisy o Zełenskim. Usłyszał zarzuty
Zdjęcie ilustracyjne; fot. Vital Hil /Shutterstock

Do zatrzymania doszło w czwartek. Jak przekazała PAP podinsp. Katarzyna Cisło, rzeczniczka małopolskiej policji, funkcjonariusze zgromadzili materiał dowodowy dotyczący aktywności 40-latka w serwisach społecznościowych.

Na jego podstawie mężczyźnie przedstawiono zarzuty publicznego nawoływania do popełnienia zbrodni zabójstwa oraz znieważenia prezydenta Ukrainy.

„Działał pod wpływem emocji”

Według policji 40-latek podczas czynności z funkcjonariuszami miał wyrazić skruchę.

Mężczyzna wyjaśnił policjantom, że działał pod wpływem emocji i żałuje tego, co zrobił - powiedziała podinsp. Katarzyna Cisło.

Za zarzucane mu czyny grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności.

Postępowanie prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Muszynie.

Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Wołodymyr Zełenski

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