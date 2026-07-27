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Zostawił miny przeciwpiechotne w centrum miasta. 39-latek aresztowany po ewakuacji

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 27 lipca (13:01)

Jest trzymiesięczny areszt dla 39-latka, który w ubiegłym tygodniu pozostawił dwie miny przeciwpiechotne w centrum Jeleniej Góry. Pierwszą umieścił w koszu przy jednej z galerii handlowych, a drugą nieopodal w zaroślach.

Zostawił miny przeciwpiechotne w centrum miasta. 39-latek aresztowany po ewakuacji
Zatrzymany 39-latek, zdj. Policja Dolnośląska /Policja
  • W środę w centrum Jeleniej Góry znaleziono dwa niewybuchy.
  • Policja zatrzymała 39-latka, który je pozostawił.
  • Inny zatrzymany w tej sprawie 34-latek został zwolniony i potraktowany jako świadek.
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Ewakuacja galerii handlowej i pobliskich domów

W środę wieczorem policja otrzymała zgłoszenie, że w koszu przy galerii handlowej w centrum Jeleniej Góry znaleziono przedmiot przypominający niewybuch z czasu II wojny światowej. Z galerii oraz pobliskich domów ewakuowano około 170 osób.

Policyjni pirotechnicy zabezpieczyli dwa niewybuchy – jeden w koszu na śmieci, a drugi w pobliskich zaroślach. Okazało się, że to miny przeciwpiechotne OZM 72, najprawdopodobniej pochodzące z okresu II wojny światowej.

Zarzuty dla 39-latka

W poniedziałek kom. Przemysław Ratajczyk z Komedy Wojewódzkiej Policji poinformował, że zatrzymano mężczyznę, który pozostawił niewybuchy. Przedstawiono mu zarzut sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa eksplozji materiałów wybuchowych poprzez posiadanie i pozostawienie dwóch min przeciwpiechotnych mogących gwałtownie eksplodować - powiedział funkcjonariusz.

39-latek będzie odpowiadał za stworzenie dla wielu ludzi zagrożenia życia i zdrowia. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze aresztował go na trzy miesiące.

Inny zatrzymany został zwolniony

Mężczyzna jest dobrze znany policjantom. Przez wiele lat odbywał karę pozbawienia wolności za różnego rodzaju przestępstwa. Zakład karny opuścił rok temu.

Dzień po zdarzeniu zatrzymano w tej sprawie innego, 34-letniego mężczyznę. W piątek został zwolniony i potraktowany jako świadek.

Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Jelenia Góra niewybuchy

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