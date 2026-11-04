Zderzenie ciężarówek niemieckiej armii na A4. Trzy osoby ranne

RMF24

Trzy osoby zostały ranne w zderzeniu trzech ciężarówek na A4 w pobliżu węzła Kostomłoty na Dolnym Śląsku. Jak informuje reporterka RMF FM Martyna Czerwińska - pojazdy należą do niemieckiej armii.

Ranni to kierowcy wojskowych pojazdów, które nie wiadomo z jakiego powodu najechały na siebie. Wszyscy poszkodowani byli przytomni i trafili na badania do szpitala.

Straż pożarna przekazała RMF FM, że armia niemiecka transportowała między innymi 150 litrów oleju napędowego, ale beczka na szczęście się nie rozszczelniła.

Wypadek spowodował utrudnienia – autostrada w kierunku Wrocławia jest już przejezdna, ale tylko jednym pasem. Zwężenie spowodowało jednak 10-kilometrowy korek. Zatory tworzą się także na jezdni w stronę Legnicy, bo zaciekawieni kierowcy zwalniają, by zobaczyć, co się stało. Usuwaniem pojazdów zajmie się Żandarmeria Wojskowa.