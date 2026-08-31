Zbliża się 31. Festiwal Górski w Lądku-Zdroju

RMF24

Od 3 do 6 września Lądek-Zdrój ponownie stanie się górską stolicą Polski. Festiwal Górski im. Andrzeja Zawady to jedno z największych i najważniejszych wydarzeń tego typu w Europie. Organizatorzy Festiwalu przyzwyczaili już widzów do dużej intensywności wydarzenia – w kilkunastu miejscach w tym samym czasie odbywają się rozmaite punkty programu. Hasło Festiwalu – „The Rocks and Roll Festival” – dobrze oddaje charakter wydarzenia, które od ponad trzech dekad łączy góry, kulturę, sport, muzykę i przede wszystkim ludzi.

Goście Festiwalu

Wśród gości 31. edycji znajdą się jedne z najważniejszych postaci polskiego i światowego środowiska górskiego. Do Lądka przyjadą m.in. Krzysztof Wielicki, Martyna Wojciechowska, Aleksandra Mirosław, Adam Bielecki, Bartek Ziemski, Ines Papert, John Porter, Dierdre Wolownick-Honnold, Nima Sherpa, Maja Włoszczowska, Liv Sansoz i Justyna Kowalczyk-Tekieli.

Szczególną okazją do spotkania z Krzysztofem Wielickim będzie przypadająca w tym roku 30. rocznica ukończenia przez niego Korony Himalajów i Karakorum. Festiwal przypomni również historię Martyny Wojciechowskiej, która dokładnie 20 lat temu, w 2006 roku, zdobyła Mount Everest.

Filmy, literatura i górskie historie

Jednym z filarów wydarzenia pozostaje Festiwal Filmów Górskich z premierami, pokazami konkursowymi oraz spotkaniami z twórcami i bohaterami filmów. Jeszcze przed rozpoczęciem imprezy Lądek ruszy także w Polskę – 31 sierpnia oraz 1 i 2 września festiwalowe produkcje będzie można zobaczyć w 31 miastach. W programie znalazł się również Festiwal Literatury Górskiej, spotkania autorskie oraz wydarzenia związane z konkursem Książka Górska Roku im. Wawrzyńca Żuławskiego.

The Rocks and Roll Festival

Wieczorami Lądek-Zdrój będzie żył muzyką. 4 września zagrają Paktofonika Orkiestra, Dr Misio i Leniwiec, a 5 września – KSU, Łąki Łan i Furkot. Od czwartku organizatorzy zapraszają do Strefy La Jura Jura. To pełne spektrum elektroniki, od groove i downtempo po psytrance i bezkompromisowe techno. Muzyczny program uzupełnią mniejsze koncerty i wydarzenia odbywające się w różnych częściach festiwalowego miasteczka.

96 godzin dla Lądka-Zdroju

Tegoroczny Festiwal będzie miał również wyjątkowy wymiar charytatywny. W ramach akcji #IdziemyDlaLądka od 2 września od godz. 18:00 aż do 6 września do godz. 18:00 prowadzona będzie 96-godzinna transmisja na żywo. W specjalnym studiu pojawią się Ludzie Gór, sportowcy, artyści, mieszkańcy i przedstawiciele lokalnych organizacji. Akcji towarzyszyć będzie zbiórka na rzecz Lądka-Zdroju i dalszej odbudowy miasta po powodzi z 2024 roku. Na platformie Zrzutka.pl można wpłacać pieniądze, zakładać własne skarbonki wspierające akcję, a także brać udział w charytatywnych licytacjach. Na aukcje trafiają górskie i okołogórskie pamiątki, gadżety oraz wyjątkowe przedmioty i doświadczenia przekazywane przez osoby i firmy wspierające akcję. Podczas samego Festiwalu odbędą się również dwie licytacje na żywo. Obie będą transmitowane w ramach 96-godzinnego streamu, dzięki czemu do akcji będzie można dołączyć również bez obecności w Lądku-Zdroju.

Różne oblicza gór

Program nie kończy się na scenach i salach. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w wycieczkach, warsztatach wspinaczkowych, wydarzeniach biegowych i rowerowych oraz innych aktywnościach outdoorowych. Przez cztery dni działać będzie również rozbudowane EXPO Festiwalu Górskiego – największe outdoorowe targi tego typu w Polsce, z ofertą marek, premierami sprzętu, testami i specjalnymi festiwalowymi okazjami. Dzięki współpracy z Kolejami Dolnośląskimi uczestnicy posiadający festiwalową opaskę będą mogli korzystać także z bezpłatnego Festiwalobusu, łączącego Lądek-Zdrój m.in. ze Stroniem Śląskim i Czarną Górą.

Spotkania z największymi nazwiskami świata gór, kino, literatura, koncerty, sport, warsztaty, wycieczki i EXPO sprawią, że przez cztery wrześniowe dni niemal cały Lądek-Zdrój będzie żył Festiwalem.

Więcej informacji na stronie Festiwalu. Kliknij!