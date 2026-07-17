Zarzuty i areszt dla 43-latka po wielkim pożarze w Strzegomiu

RMF24

43-letni mężczyzna podejrzany o podpalenie nieczynnego składowiska odpadów i opuszczonych budynków w Strzegomiu na Dolnym Śląsku trafi do aresztu. Pożar wybuchł 11 lipca, a akcja gaśnicza trwała dobę.

Policyjne dochodzenie w sprawie przyczyn pożaru wszczęto tuż po zdarzeniu, a podejrzany o podpalenie został ujęty dwa dni później. To 43-letni mieszkaniec powiatu świdnickiego - poinformowała w piątek rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy asp. Magdalena Ząbek.

Mężczyzna usłyszał w Prokuraturze Rejonowej w Świdnicy zarzuty podpalenia i nielegalnego składowania odpadów – przekazała prok. Małgorzata Czajkowska z Prokuratury Okręgowej w Świdnicy.

Sąd uwzględnił wniosek prokuratury i zgodził się na aresztowanie podejrzanego na trzy miesiące. Grozi mu 10 lat więzienia.

Pożar, który wybuchł 11 lipca przy ul. Kolejowej w Strzegomiu, objął teren nieczynnego składowiska odpadów. Ogień trawił też opuszczone obiekty poprzemysłowe, w tym dawne budynki warsztatowe i dawną wagonownię.