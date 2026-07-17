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Zarzuty i areszt dla 43-latka po wielkim pożarze w Strzegomiu

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 17 lipca (12:40)

43-letni mężczyzna podejrzany o podpalenie nieczynnego składowiska odpadów i opuszczonych budynków w Strzegomiu na Dolnym Śląsku trafi do aresztu. Pożar wybuchł 11 lipca, a akcja gaśnicza trwała dobę.

Zarzuty i areszt dla 43-latka po wielkim pożarze w Strzegomiu
Pożar w Strzegomiu, fot. KW PSP Wrocław /materiały udostępnione
  • 43-letni mężczyzna z powiatu świdnickiego został zatrzymany i aresztowany na trzy miesiące.
  • Mężczyzna usłyszał zarzuty podpalenia nieczynnego składowiska odpadów oraz opuszczonych budynków w Strzegomiu.
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Policyjne dochodzenie w sprawie przyczyn pożaru wszczęto tuż po zdarzeniu, a podejrzany o podpalenie został ujęty dwa dni później. To 43-letni mieszkaniec powiatu świdnickiego - poinformowała w piątek rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy asp. Magdalena Ząbek.

Mężczyzna usłyszał w Prokuraturze Rejonowej w Świdnicy zarzuty podpalenia i nielegalnego składowania odpadów – przekazała prok. Małgorzata Czajkowska z Prokuratury Okręgowej w Świdnicy.

Sąd uwzględnił wniosek prokuratury i zgodził się na aresztowanie podejrzanego na trzy miesiące. Grozi mu 10 lat więzienia.

Pożar, który wybuchł 11 lipca przy ul. Kolejowej w Strzegomiu, objął teren nieczynnego składowiska odpadów. Ogień trawił też opuszczone obiekty poprzemysłowe, w tym dawne budynki warsztatowe i dawną wagonownię. 

Źródło: RMF24/PAP
Tagi: pożar

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