RMF24 RMF FM RMF MAXX RMF CLASSIC RMF ON
RMF24

Zaginęła modelka Jessika Jarikre. Pilny apel wrocławskiej policji

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 15 lipca (07:28)

Policjanci z Wrocławia poszukują 24-letniej Jessiki Jarikre. Modelka po raz ostatni była widziana w poniedziałek wieczorem, gdy wróciła do swojego mieszkania. Od tamtej pory nie ma z nią kontaktu. Zaginiona nie ma przy sobie telefonu komórkowego ani dokumentów.

Zaginęła modelka Jessika Jarikre. Pilny apel wrocławskiej policji
Zaginęła modelka Jessika Jarikre, fot. Wrocławska Policja /Policja
  • Policja prowadzi poszukiwania 24-letniej Jessiki Jarikre, modelki i mieszkanki Wrocławia.
  • Kobieta zaginęła po powrocie do mieszkania. Nie ma przy sobie telefonu ani dokumentów.
  • Funkcjonariusze apelują o pomoc. Sprawdź rysopis i dowiedz się, gdzie zgłaszać informacje.
  • Najważniejsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24

Zaginiona Jessica Jarikre. Kiedy była widziana po raz ostatni?

Poszukiwania prowadzą funkcjonariusze z Komisariatu Policji Wrocław-Fabryczna. Mundurowi apelują do wszystkich osób, które mogą mieć jakiekolwiek informacje na temat miejsca pobytu kobiety, o pilny kontakt.

Jessica Jarikre ostatni raz była widziana w poniedziałek 13 lipca około godziny 21:00, kiedy wróciła do swojego mieszkania we Wrocławiu.

Od tego momentu nie nawiązała z nikim kontaktu, a jej miejsce pobytu pozostaje nieznane. Dodatkowy niepokój budzi fakt, że kobieta nie zabrała ze sobą telefonu komórkowego ani dokumentów.

Ladowanie posta z Facebooka...

Modelka kilka dni wcześniej wystąpiła na Wrocław Fashion Week

Jeszcze kilka dni przed zaginięciem Jessica Jarikre brała udział w imprezie modowej Wrocław Fashion Week, prezentując kolekcje projektantów na wybiegu.

Informacja o jej zaginięciu pojawiła się również na profilu wydarzenia w mediach społecznościowych.

„Kochani! Jessica, którą możecie kojarzyć z naszych wybiegów, zaginęła. Jeśli ktokolwiek ma informacje na jej temat, zgłaszajcie je na policję” – zaapelowali organizatorzy.

Ladowanie posta z Facebooka...

Zaginęła modelka Jessica Jarikre. Policja publikuje rysopis 24-latki

  • wzrost około 170 cm,
  • szczupła sylwetka,
  • charakterystyczne tatuaże na lewym przedramieniu oraz na brzuchu.

W chwili zaginięcia kobieta nie miała przy sobie telefonu komórkowego ani dokumentów.

Gdzie zgłaszać informacje o zaginionej?

Każdy, kto posiada informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca pobytu Jessiki Jarikre, proszony jest o pilny kontakt z Komisariatem Policji Wrocław-Fabryczna pod numerem telefonu 47 87 143 80, numerem alarmowym 112 lub z najbliższą jednostką policji.

Funkcjonariusze podkreślają, że nawet pozornie nieistotna informacja może okazać się pomocna w prowadzonych poszukiwaniach.

Zobacz materiał na Instagramie
Źródło: RMF24
Tagi: zaginęła

Nie przegap

Najważniejsze Fakty

Dalsza część artykułu pod materiałem video: