Zaginęła modelka Jessika Jarikre. Pilny apel wrocławskiej policji

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Policjanci z Wrocławia poszukują 24-letniej Jessiki Jarikre. Modelka po raz ostatni była widziana w poniedziałek wieczorem, gdy wróciła do swojego mieszkania. Od tamtej pory nie ma z nią kontaktu. Zaginiona nie ma przy sobie telefonu komórkowego ani dokumentów.

Zaginiona Jessica Jarikre. Kiedy była widziana po raz ostatni?

Poszukiwania prowadzą funkcjonariusze z Komisariatu Policji Wrocław-Fabryczna. Mundurowi apelują do wszystkich osób, które mogą mieć jakiekolwiek informacje na temat miejsca pobytu kobiety, o pilny kontakt.

Jessica Jarikre ostatni raz była widziana w poniedziałek 13 lipca około godziny 21:00, kiedy wróciła do swojego mieszkania we Wrocławiu.

Od tego momentu nie nawiązała z nikim kontaktu, a jej miejsce pobytu pozostaje nieznane. Dodatkowy niepokój budzi fakt, że kobieta nie zabrała ze sobą telefonu komórkowego ani dokumentów.

Modelka kilka dni wcześniej wystąpiła na Wrocław Fashion Week

Jeszcze kilka dni przed zaginięciem Jessica Jarikre brała udział w imprezie modowej Wrocław Fashion Week, prezentując kolekcje projektantów na wybiegu.

Informacja o jej zaginięciu pojawiła się również na profilu wydarzenia w mediach społecznościowych.

„Kochani! Jessica, którą możecie kojarzyć z naszych wybiegów, zaginęła. Jeśli ktokolwiek ma informacje na jej temat, zgłaszajcie je na policję” – zaapelowali organizatorzy.

Zaginęła modelka Jessica Jarikre. Policja publikuje rysopis 24-latki

wzrost około 170 cm ,

szczupła sylwetka,

charakterystyczne tatuaże na lewym przedramieniu oraz na brzuchu.

W chwili zaginięcia kobieta nie miała przy sobie telefonu komórkowego ani dokumentów.

Gdzie zgłaszać informacje o zaginionej?

Każdy, kto posiada informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca pobytu Jessiki Jarikre, proszony jest o pilny kontakt z Komisariatem Policji Wrocław-Fabryczna pod numerem telefonu 47 87 143 80, numerem alarmowym 112 lub z najbliższą jednostką policji.

Funkcjonariusze podkreślają, że nawet pozornie nieistotna informacja może okazać się pomocna w prowadzonych poszukiwaniach.