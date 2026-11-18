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Sąd rodzinny zdecydował o leczeniu 12-latki zatrzymanej w sprawie zabójstwa 11-letniej dziewczynki w Jeleniej Górze. Chodzi o głośną sprawę z grudnia 2025 r.

Ciało dziewczynki znaleziono niedaleko szkoły

W sprawie tragicznego zdarzenia z dnia 15.12.2025 roku, jakie miało miejsce w Jeleniej Górze, Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze informuje: w dniu 16.11.2026 r. wydano postanowienie kończące postępowanie w sprawie, na mocy którego zastosowano środek leczniczy. Orzeczenie to nie jest prawomocne - napisano w komunikacie dostępnym na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze.

15 grudnia 2025 r. przy ul. Wyspiańskiego w Jeleniej Górze, nieopodal szkoły, znaleziono ciało 11-latki. Dziewczynka miała rany od ostrego narzędzia.

Dzień później rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze prok. Ewa Węglarowicz-Makowska poinformowała, że w tej sprawie zatrzymano 12-latkę.

Tragedia w Jeleniej Górze. Jest data pogrzebu 11-latki 20 grudnia odbędzie się pogrzeb 11-letniej Danusi, której ciało znaleziono w poniedziałek w pobliżu szkoły w Jeleniej Górze. Będzie to dzień żałoby w tym mieście. Jerzy Łużniak, prezydent Jeleniej Góry, zaapelował o uszanowanie prywatności rodziny i…

Dziewczynki znały się z widzenia

Obie dziewczynki chodziły do tej samej szkoły, znały się z widzenia. Nie był znany motyw zabójstwa. Sąd zgodził się na wysłuchanie 12-latki przez policję. Akta sprawy trafiły z policji do sądu.

Później do mediów trafiła informacja, że wobec 12-latki zastosowano środek tymczasowy. Sąd nie ujawnił jednak żadnych szczegółów.

Po tragicznej śmierci 11-letniej Danusi Karkonoski Hufiec ZHP, do którego drużyny należała dziewczynka, ogłosił żałobę.

Jej odejście to ogromna strata dla całej harcerskiej wspólnoty naszego hufca – podkreślono w komunikacie.

W dniu pogrzebu żałobę ogłosiły też władze miasta.