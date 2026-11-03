Wyzwiska, szarpanie i przemoc. Nauczyciel oskarżony o znęcanie się nad uczniami

RMF24

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

54-letni nauczyciel jednej ze szkół średnich w Gryfowie Śląskim (woj. dolnośląskie) usłyszał zarzuty dotyczące znęcania się nad małoletnimi uczniami. Jak poinformowała Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze, mężczyźnie grozi nawet do pięciu lat pozbawienia wolności.

Przemoc i poniżanie w szkole

Według ustaleń śledczych do niepokojących zdarzeń miało dochodzić w jednej ze szkół średnich w Gryfowie Śląskim od września 2023 roku do 13 listopada 2025 roku.

Zachowanie podejrzanego polegało na tym, że jako wychowawca klasy kierował wobec uczniów wypowiedzi poniżające i ośmieszające ich, w tym o charakterze i podtekście seksualnym. Wyzywał uczniów na forum klasy oraz używał wobec nich wulgaryzmów – przekazała prokurator Ewa Węglarowicz-Makowska.

Z zeznań pokrzywdzonych wynika, że nauczyciel miał także naruszać nietykalność cielesną uczniów. Według relacji, szarpał ich za odzież, chwytał za nadgarstki, biodra oraz dotykał pośladków.

Mężczyzna usłyszał zarzut przestępstwa polegającego na znęcaniu się nad małoletnimi, za co grozi od trzech miesięcy do pięciu lat więzienia. Podejrzany nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Dotychczas nie był karany sądownie.

Prokuratura zdecydowała o zastosowaniu wobec niego środka zapobiegawczego w postaci zawieszenia w wykonywaniu zawodu nauczyciela na czas trwania postępowania.