To już oficjalne. Manat, który urodził się pod koniec września we wrocławskim zoo ma już swoje imię. Decyzja internautów będzie nazywał się Aluś.

/ Wrocławskie ZOO /

W głosowaniu na imię dla manata mógł wziąć udział każdy. Oddawać swoje głowy można było tylko do piątku - 2 lutego. Do rundy 2 przeszły dwie propozycje zgłoszone przez opiekunów manatów oraz dwie z największą liczbą polubień - były to Aluś, Amon, Alf (207 polubień na Instagramie) oraz Astro (193 polubienia na Instagramie).

Mały manat - od teraz Aluś - jest piątym maluchem tego gatunku, który przyszedł na świat we wrocławskim ogrodzie zoologicznym. Urodził się 26 września, a więc ma już ponad cztery miesiące.

W chwili przyjścia na świat Aluś ważył - bagatela! - 30 kg, a gdy będzie dorosły, może osiągnąć masę nawet 1,5 tony.