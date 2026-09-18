Wszystko nagrały kamery. Włamywacze złapani na gorącym uczynku

RMF24

W gminie Mysłakowice (województwo dolnośląskie) zatrzymano parę, która próbowała okraść jeden z domów. Włamanie nagrały kamery, a policja zdążyła zatrzymać złodziei jeszcze zanim opuścili budynek z łupem.

Do incydentu doszło 12 września. Zgłoszenie o włamaniu do jednego z domów postawiło na nogi lokalne służby. Właściciel nieruchomości zauważył niepokojące sygnały i powiadomił policję, informując, że sprawcy mogą wciąż przebywać w środku budynku.

Komendant i zastępca na miejscu włamania

Do okradanej nieruchomości udali się komendant Komisariatu Policji w Kowarach wraz ze swoim zastępcą. Równocześnie skierowano tam dodatkowy patrol. Funkcjonariusze weszli do wnętrza domu, gdzie zastali dwie osoby. Była to 32-letnia mieszkanka powiatu karkonoskiego oraz 49-letni mieszkaniec Jeleniej Góry. Oboje zostali zatrzymani na gorącym uczynku, zanim zdążyli wynieść jakiekolwiek przedmioty z posesji.

Policja

Zatrzymani usłyszeli zarzuty

Policjanci zabezpieczyli ślady i materiał dowodowy. Zatrzymanym przedstawiono zarzut usiłowania kradzieży z włamaniem. Za tego typu przestępstwo grozi kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Ostateczną decyzję w sprawie dalszych losów podejrzanych podejmie sąd.

Mundurowi przypominają, że w przypadku zauważenia podejrzanych osób w okolicy posesji, śladów włamania lub innych niepokojących sytuacji, należy zachować ostrożność i nie podejmować działań na własną rękę. Najważniejsze jest bezpieczeństwo – zarówno własne, jak i innych osób. W takich przypadkach należy niezwłocznie zadzwonić pod numer alarmowy 112.