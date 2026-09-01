Wstrząsające sceny w szpitalu. Pielęgniarz dusił pacjenta poduszką

Do zdarzenia doszło 18 sierpnia 2026 roku na Oddziale Neurologii z Pododdziałem Udarowym w Dolnośląskim Szpitalu Specjalistycznym im. T. Marciniaka przy ul. Fieldorfa we Wrocławiu. Jak nieoficjalnie ustalili dziennikarze portalu gazetawroclawska.pl, pielęgniarz, który niedawno rozpoczął pracę w placówce, miał „ukarać” jednego z pacjentów, podduszając go poduszką.
Prokuratura: Zarzut usiłowania zabójstwa
Informacje o dramatycznym incydencie potwierdziła Prokuratura Rejonowa Wrocław-Fabryczna. Piotr P. usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 148 § 1 k.k. Śledczy nie ujawniają szczegółów sprawy, powołując się na dobro postępowania. Wiadomo jednak, że prokuratura zawnioskowała o tymczasowe aresztowanie podejrzanego, a sąd przychylił się do tego wniosku i zastosował środek zapobiegawczy na okres trzech miesięcy.
Szybka reakcja personelu i szpitala
Jak wynika z oświadczenia szpitala, pielęgniarz został przyłapany na gorącym uczynku przez innych pracowników. Natychmiast poinformowano policję, a podejrzany został ujęty przez służbę ochrony i przekazany funkcjonariuszom. Dyrekcja szpitala błyskawicznie rozwiązała z nim stosunek pracy oraz złożyła zawiadomienie do prokuratury.
Władze placówki podkreślają, że ze względu na toczące się postępowanie nie mogą udzielać dodatkowych informacji dotyczących okoliczności zdarzenia. Szpital deklaruje pełną współpracę z organami ścigania i zapewnia, że bezpieczeństwo pacjentów jest dla nich priorytetem.