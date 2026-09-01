Wstrząsające sceny w szpitalu. Pielęgniarz dusił pacjenta poduszką

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Wstrząsające wydarzenia we wrocławskim szpitalu im. T. Marciniaka. Pielęgniarz Piotr P. został zatrzymany pod zarzutem usiłowania zabójstwa pacjenta. Według ustaleń śledczych mężczyzna podduszał pacjenta poduszką, co miało być formą ukarania chorego. Sprawą zajmuje się prokuratura, a podejrzany trafił już do aresztu.

Do zdarzenia doszło 18 sierpnia 2026 roku na Oddziale Neurologii z Pododdziałem Udarowym w Dolnośląskim Szpitalu Specjalistycznym im. T. Marciniaka przy ul. Fieldorfa we Wrocławiu. Jak nieoficjalnie ustalili dziennikarze portalu gazetawroclawska.pl, pielęgniarz, który niedawno rozpoczął pracę w placówce, miał „ukarać” jednego z pacjentów, podduszając go poduszką.

Prokuratura: Zarzut usiłowania zabójstwa

Informacje o dramatycznym incydencie potwierdziła Prokuratura Rejonowa Wrocław-Fabryczna. Piotr P. usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 148 § 1 k.k. Śledczy nie ujawniają szczegółów sprawy, powołując się na dobro postępowania. Wiadomo jednak, że prokuratura zawnioskowała o tymczasowe aresztowanie podejrzanego, a sąd przychylił się do tego wniosku i zastosował środek zapobiegawczy na okres trzech miesięcy.

Szybka reakcja personelu i szpitala

Jak wynika z oświadczenia szpitala, pielęgniarz został przyłapany na gorącym uczynku przez innych pracowników. Natychmiast poinformowano policję, a podejrzany został ujęty przez służbę ochrony i przekazany funkcjonariuszom. Dyrekcja szpitala błyskawicznie rozwiązała z nim stosunek pracy oraz złożyła zawiadomienie do prokuratury.

Władze placówki podkreślają, że ze względu na toczące się postępowanie nie mogą udzielać dodatkowych informacji dotyczących okoliczności zdarzenia. Szpital deklaruje pełną współpracę z organami ścigania i zapewnia, że bezpieczeństwo pacjentów jest dla nich priorytetem.