Wrocławianie decydują. Rusza rekordowy budżet obywatelski

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Już jutro (18 września) mieszkańcy Wrocławia będą mogli wybrać, które projekty zostaną zrealizowane w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2026. Do podziału jest rekordowa pula 39 milionów złotych, a na liście znalazło się aż 106 propozycji. W tym roku wprowadzono także nowy system weryfikacji głosujących, który ma zapobiec nadużyciom.

Rekordowy budżet i nowe zasady

W tym roku WOB osiągnął rekordową wartość – do rozdysponowania przez mieszkańców jest aż 39 milionów złotych. Na projekty osiedlowe przeznaczono 24 mln zł, a na ponadosiedlowe 15 mln zł. Każdy projekt osiedlowy może otrzymać do 1 mln zł, a ponadosiedlowy – nawet 3 mln zł.

Władze miasta wprowadziły również nowe zasady głosowania. Po ubiegłorocznych nieprawidłowościach, takich jak masowe głosowanie z jednego adresu IP czy podejrzanie wysoki udział osób w wieku 90–99 lat, system został uszczelniony.

W tym roku głosujący musi potwierdzić swoją tożsamość, m.in. przez mObywatela, Profil Zaufany czy bankowość elektroniczną. To praktycznie eliminuje możliwość głosowania przy użyciu cudzych danych – podkreśla prezydent Wrocławia Jacek Sutryk.

Jakie projekty można wybrać?

Na liście do głosowania znalazło się 106 projektów, w tym 56 osiedlowych i 50 ponadosiedlowych.

Najwięcej propozycji dotyczy zieleni i rekreacji – aż 61 projektów. Wśród nich są także inicjatywy związane z ruchem pieszym i rowerowym (58), sportem (19), drogami (8) oraz placami zabaw (8). Mieszkańcy mogą wybierać również spośród projektów dotyczących podwórek, komunikacji zbiorowej czy działań nie inwestycyjnych.

WBO daje mieszkańcom możliwość wskazania konkretnych zmian w ich najbliższym otoczeniu i w całym mieście. W tym roku do ich decyzji oddajemy rekordowe 39 mln zł. Zachęcam, żeby przed głosowaniem sprawdzić projekty i wybrać te, które najlepiej odpowiadają na potrzeby osiedla – mówi Magdalena Wdowiak-Urbańczyk, dyrektorka Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Materiały prasowe/WBO

Kto i jak może głosować?

Głosowanie potrwa od 18 września do 12 października. Uczestniczyć w nim może każdy mieszkaniec Wrocławia, bez względu na wiek, narodowość czy zameldowanie. Każda osoba może oddać głos na jeden projekt osiedlowy i jeden ponadosiedlowy – tylko raz.

Najważniejszą zmianą jest obowiązek potwierdzenia tożsamości. Można to zrobić na trzy sposoby:

Online – za pomocą mObywatela, Profilu Zaufanego, bankowości elektronicznej lub e-dowodu.

Online po weryfikacji stacjonarnej – osoby niekorzystające z narzędzi cyfrowych mogą uzyskać jednorazowy kod w filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej, siedzibach rad osiedli lub punktach mobilnych.

Papierowo – w sześciu punktach Urzędu Miejskiego Wrocławia dostępne będą formularze do głosowania.

Pełna lista wszystkich 106 projektów, szczegółowe zasady głosowania oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dostępne są na stronie internetowej miasta.