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Maski seryjnych morderców trafiły do Muzeum Medycyny Sądowej we Wrocławiu

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 26 czerwca (13:15) Aktualizacja: Dzisiaj, 26 czerwca (13:16)

Muzeum Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu wzbogaciło swoją kolekcję o wyjątkowe eksponaty – maski pośmiertne słynnych seryjnych morderców ze Szkocji, Williama Burke’a i Williama Hare’a. To unikatowe obiekty, które uzupełniają dział poświęcony gwałtownym uduszeniom.

Maski seryjnych morderców trafiły do Muzeum Medycyny Sądowej we Wrocławiu
Fot. Muzeum Medycyny Sądowej /materiały prasowe
  • Muzeum Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu wzbogaciło kolekcję o maski pośmiertne seryjnych morderców Williama Burke’a i Williama Hare’a, wykonane na podstawie oryginalnych odlewów z XIX/XX wieku.
  • Eksponaty uzupełniają dział poświęcony gwałtownym uduszeniom.
  • Nowe obiekty mają wartość edukacyjną, pozwalając studentom i zwiedzającym lepiej zrozumieć różnorodne mechanizmy śmierci z uduszenia oraz mroczne aspekty historii medycyny sądowej.

Unikatowe eksponaty z mroczną historią

Maski Burke’a i Hare’a, wykonane pod koniec XIX lub na początku XX wieku na podstawie oryginalnych odlewów, zostały zakupione we Francji. 

Jak podkreśla dr Jędrzej Siuta, opiekun muzeum, „to ważne eksponaty w muzealnym dziale uduszeń gwałtownych”.

William Burke i William Hare w latach 1827-1828 zamordowali w Edynburgu co najmniej 16 osób, głównie samotnych i ubogich

Burke zabijał w sposób charakterystyczny. Uciskał klatkę piersiową i brzuch ofiary, uniemożliwiając wykonywanie ruchów oddechowych. To mechanizm, który w medycynie sądowej określany jest jako burking – wyjaśnia dr Siuta.

 

Nowe eksponaty uzupełniają muzealną kolekcję

Wrocławskie muzeum prezentuje różne mechanizmy śmierci z powodu gwałtownego uduszenia, takie jak powieszenie, zadzierzgnięcie czy dławienie. Dzięki nowym eksponatom możliwe jest pokazanie także rzadkich przypadków, jak burking i uduszenie pozycyjne. 

„W naszym muzeum brakowało eksponatów obrazujących dwa rodzaje śmierci z uduszenia, które bardzo trudno pokazać na preparacie tkankowym. Jednym z nich był burking, drugim — uduszenie pozycyjne. Teraz dział uduszeń gwałtownych jest kompletny” – podkreśla dr Siuta.

 

Wśród nowych eksponatów znalazła się także rama okienna, w której udusiła się kobieta próbująca wydostać się z piwnicy. Ten przypadek pozwala wyjaśnić mechanizm uduszenia pozycyjnego, gdzie decydujące jest ułożenie ciała uniemożliwiające oddychanie.

 Mroczna lekcja historii i medycyny

Maski Burke’a i Hare’a stanowią nie tylko pamiątkę historyczną, ale także ważny element edukacyjny dla studentów i zwiedzających.

Dzięki nim muzeum może w pełni prezentować różnorodne mechanizmy śmierci z powodu uduszenia gwałtownego, a zwiedzający mają okazję poznać mroczne aspekty historii medycyny sądowej.

Źródło: RMF24

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