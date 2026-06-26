Unikatowe eksponaty z mroczną historią
Maski Burke’a i Hare’a, wykonane pod koniec XIX lub na początku XX wieku na podstawie oryginalnych odlewów, zostały zakupione we Francji.
Jak podkreśla dr Jędrzej Siuta, opiekun muzeum, „to ważne eksponaty w muzealnym dziale uduszeń gwałtownych”.
William Burke i William Hare w latach 1827-1828 zamordowali w Edynburgu co najmniej 16 osób, głównie samotnych i ubogich.
Burke zabijał w sposób charakterystyczny. Uciskał klatkę piersiową i brzuch ofiary, uniemożliwiając wykonywanie ruchów oddechowych. To mechanizm, który w medycynie sądowej określany jest jako burking – wyjaśnia dr Siuta.
Nowe eksponaty uzupełniają muzealną kolekcję
Wrocławskie muzeum prezentuje różne mechanizmy śmierci z powodu gwałtownego uduszenia, takie jak powieszenie, zadzierzgnięcie czy dławienie. Dzięki nowym eksponatom możliwe jest pokazanie także rzadkich przypadków, jak burking i uduszenie pozycyjne.
„W naszym muzeum brakowało eksponatów obrazujących dwa rodzaje śmierci z uduszenia, które bardzo trudno pokazać na preparacie tkankowym. Jednym z nich był burking, drugim — uduszenie pozycyjne. Teraz dział uduszeń gwałtownych jest kompletny” – podkreśla dr Siuta.
Wśród nowych eksponatów znalazła się także rama okienna, w której udusiła się kobieta próbująca wydostać się z piwnicy. Ten przypadek pozwala wyjaśnić mechanizm uduszenia pozycyjnego, gdzie decydujące jest ułożenie ciała uniemożliwiające oddychanie.
Mroczna lekcja historii i medycyny
Maski Burke’a i Hare’a stanowią nie tylko pamiątkę historyczną, ale także ważny element edukacyjny dla studentów i zwiedzających.
Dzięki nim muzeum może w pełni prezentować różnorodne mechanizmy śmierci z powodu uduszenia gwałtownego, a zwiedzający mają okazję poznać mroczne aspekty historii medycyny sądowej.