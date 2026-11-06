Wrocław: Areszt za usiłowanie gwałtu. Policja szuka innych pokrzywdzonych

RMF24

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37-letni mężczyzna, podejrzany o usiłowanie gwałtu na kobiecie, został zatrzymany przez wrocławskich policjantów i najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie. Funkcjonariusze zaapelowali o kontakt do innych kobiet, które mogły paść jego ofiarą.

Rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu podkomisarz Aleksandra Freus przekazała, że do próby gwałtu miało dojść na ulicy.

To zdarzenie z tego roku, a zebrane przez funkcjonariuszy informacje wskazują na duże prawdopodobieństwo, że mężczyzna mógł dopuścić się również innych przestępstw o podobnym charakterze - powiedziała.

Apel policji

Wrocławscy śledczy zwrócili się z apelem do innych kobiet, które w bieżącym roku mogły paść ofiarą 37-latka, a dotychczas nie zgłosiły takich sytuacji organom ścigania.

„Jeżeli którakolwiek z kobiet przypuszcza, że mogła paść ofiarą tego mężczyzny, prosimy o kontakt z funkcjonariuszami prowadzącymi sprawę pod nr tel. 601 701 488 oraz 537 867 306” - czytamy w policyjnym apelu. Kontakt jest możliwy również pod adresem e-mail: naczelnik.kryminalny@wroclaw.wr.policja.

Mundurowi zapewniają, że każda informacja zostanie dokładnie zweryfikowania i może mieć istotne znaczenie dla prowadzonego postępowania.

Z uwagi na dobro śledztwa oraz zapobieżenie ewentualnym sugestiom nie przekazujemy więcej szczegółów dotyczących tej sprawy - podsumowuje podkom. Aleksandra Freus.