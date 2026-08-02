Wjechał na chodnik i potrącił dwie osoby. Wypadek w Jeleniej Górze

RMF24

Dramatyczny wypadek w Jeleniej Górze. 70-letni kierowca zderzył się z innym autem, a następnie wjechał z impetem w pieszych na chodniku. W wyniku potrącenia 55-letnia kobieta i 57-letni mężczyzna z ciężkimi obrażeniami zostali przewiezieni do szpitala. Informację o zdarzeniu otrzymaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

Do zdarzenia doszło przy ul. Sobieskiego w Jeleniej Górze.

Jak informuje dziennikarka RMF FM Martyna Czerwińka, 70-letni kierowca podczas skręcania w prawo doprowadził do zderzenia z innym samochodem, a potem wjechał z impetem na chodnik i potrącił dwie osoby.

55-letnia kobieta i 57-letni mężczyzna trafili do szpitala z poważnymi obrażeniami.

Kierowca był trzeźwy.