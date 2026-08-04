Ukrainiec zaatakował kobietę we Wrocławiu. Jest decyzja sądu

Dziś wrocławski sąd przychylił się do wniosku prokuratury i zdecydował o trzymiesięcznym areszcie dla 18-latka.
Prokurator Mateusz Kuciński z Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia-Fabrycznej podkreślił, że sąd podzielił stanowisko śledczych.
Sąd podzielił nasze stanowisko, że w tym wypadku zachodzi obawa, że podejrzany, który nie ma stałego miejsca zamieszkania, może zbiec. Czyn, którego się dopuścił, jest zagrożony wysoką karą – powiedział prokurator.
Dramat na klatce schodowej
Do ataku doszło w sobotę około godziny 21:00 na ul. Gagarina, na wrocławskim Muchoborze. 30-letnia Polka została zaatakowana nożem przez młodego mężczyznę. Kobieta trafiła do szpitala w stanie zagrażającym życiu. Policja zatrzymała napastnika tuż po zdarzeniu.
W poniedziałek kobieta opuściła szpital.
Sprawca nie przyznaje się do winy
W poniedziałek 18-latek usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa poprzez zadanie kilku ran kłutych w okolice szyi i klatki piersiowej. Jak poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu, prokurator Jakub Dłubacz, młody Ukrainiec nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień.
Ofiara i domniemany sprawca nie znali się wcześniej. 18-latkowi grozi kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.
Konsulat Ukrainy reaguje
Do sprawy odniosły się także służby konsularne Ukrainy we Wrocławiu.
Stanowczo potępiamy wszelkie przejawy przemocy i agresji, niezależnie od tego, kto jest ich sprawcą, a kto ofiarą. Osoba, która dopuszcza się przestępstwa, powinna ponieść odpowiedzialność zgodnie z obowiązującym prawem Rzeczypospolitej Polskiej - podkreślono w wydanym oświadczeniu.