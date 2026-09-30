Ukradli w Niemczech krowy za kilkaset tys. euro. Przewozili je do Polski

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Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji rozbili zorganizowaną grupę przestępczą podejrzaną o kradzież kilkuset sztuk bydła ras mięsnych na terenie Niemiec. Służby wartość skradzionych zwierząt oszacowały na blisko 300 tysięcy euro. Ujęto dwie osoby - to obywatele Polski.

wizyta w zagrodzie z cielętami i krówkami

wizyta w zagrodzie z cielętami i krówkami

Centralne Biuro Śledcze Policji wspólnie ze stroną niemiecką rozbili grupę podejrzaną o kradzież bydła na terenie Niemiec. Śledztwo w tej sprawie nadzorował Dolnośląski Wydziału Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu.

Mężczyźni kradli bydło w Niemczech i specjalnie przystosowaną ciężarówką przywozili do Polski.

Podejrzani o kradzież bydła zatrzymani w Polsce i Niemczech

Po ustaleniu tożsamości osób, które podejrzewano o udział w kradzieży bydła, ustalono także markę pojazdu, który mógł służyć przestępcom do transportu skradzionych zwierząt. Służby przeprowadziły zatrzymania dwóch mężczyzn w wieku 41 i 46 lat. Obaj to obywatele Polski.

Jak informuje CBŚP, jeden z nich został zatrzymany na terenie województwa lubuskiego, drugiego z kolei niemieckie służby ujęły w Niemczech. Mężczyzna, który trafił w ręce mundurowych na Lubelszczyźnie, został doprowadzony do Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej we Wrocławiu. Usłyszał zarzuty dotyczące m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz kradzieży z włamaniem bydła na terenie Niemiec. Decyzją sądu mężczyzna trafił do aresztu.

Z kolei drugi z zatrzymanych przebywa obecnie w areszcie na terenie Niemiec i oczekuje na zakończenie procedury związanej z wykonaniem Europejskiego Nakazu Aresztowania. „Po sprowadzeniu do Polski mężczyźnie mają zostać przedstawione zarzuty dotyczące kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz kradzieży z włamaniem bydła na terenie Niemiec” - informuje CBŚP.

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji ujawnili w sumie 159 sztuk bydła różnych ras mięsnych. Na miejscu pracowali również specjaliści z zakresu weterynarii, którzy pobrali od zwierząt próbki. Te zostaną teraz poddane identyfikacji i porównaniu z danymi znajdującymi się w bazach związanych z miejscami kradzieży bydła na terenie Niemiec.

Będą kolejne zatrzymania?

Jak podkreśla CBŚP, pozwoli to ustalić, czy zabezpieczone zwierzęta pochodzą z przestępstw objętych prowadzonym postępowaniem.

Służby zwracają uwagę, że w tej sprawie mogą zostać zatrzymane kolejne osoby. Śledczy prowadzą bowiem czynności zmierzające do ustalenia kolejnych osób mogących być zaangażowanych w kradzieże bydła oraz wyjaśnienia pełnego zakresu działalności grupy.