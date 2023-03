Policjanci po pościgu zatrzymali na Dolnym Śląsku dwóch mężczyzn, którzy nie zatrzymali się do kontroli drogowej. Podczas ucieczki pasażer wyrzucał przez okno metalowe kolce do przebijania opon, a kierowca potrącił jednego z funkcjonariuszy.

Zatrzymanie uciekinierów / KPP Kamienna Góra / Policja

Mężczyźni nie mieli zapiętych pasów bezpieczeństwa i dlatego patrol drogówki chciał przeprowadzić kontrolę. Początkowo kierowca zatrzymał się, ale kiedy policjanci podchodzili do samochodu gwałtownie ruszył i rozpoczął ucieczkę. Manewry, jakie wykonywał mężczyzna na drodze, były skrajnie niebezpieczne, a prędkość znacznie przekraczała dopuszczalną.

Pasażer uciekającego pojazdu wyrzucał przez okno przedmioty, które okazały się metalowymi kolcami do przebijania opon. Tylko wysokie umiejętności techniczne prowadzenia pojazdów policjanta, uchroniły mundurowych przed wypadkiem - relacjonuje oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze st. sierż. Katarzyna Trzepak-Balicka.

W Jarkowicach policjanci z Lubawki ustawili blokadę. Uciekinier zatrzymał się, a kiedy funkcjonariusze próbowali wyciągnąć mężczyznę zza kierownicy ruszył i potrącił jednego z nich, na szczęście nic poważnego się nie stało.

Po chwili mężczyźni porzucili pojazd i próbowali uciekać pieszo, zostali obezwładnieni i zatrzymani.

Kierującym samochodem 32-latek z Jeleniej Góry próbował wprowadzić policjantów w błąd, podając się za brata bliźniaka, bo miał cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami. Tester narkotykowy wykazał w ślinie zatrzymanego obecność narkotyków - mówi Katarzyna Trzepak-Balicka.

Aby ustalić dokładne stężenie środków odurzających mężczyzna został przewieziony do szpitala, gdzie pobrano mu krew do badań. Kierowca odpowie za prowadzenie samochodu mimo cofnięcia uprawnień, za niezatrzymanie się do kontroli i za bezpośrednie narażenie na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

38-latek z Kamiennej Góry, który podróżował jako pasażer usłyszał zarzut narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

W aucie policjanci znaleźli walizkę ze sprzętem służącym do kradzieży samochodów.