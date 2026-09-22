„Tylko po przegotowaniu”. Ostrzeżenie ws. wody dla dwóch miejscowości

Woda w Chocianowie i Rakowie na Dolnym Śląsku nadaje się do spożycia tylko po przegotowaniu – ostrzegło Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Powodem jest przekroczenie parametru bakterii z grupy coli.
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało komunikat dla Chocianowa i Rakowa w woj. dolnośląskim.
Tamtejsza kranówka nadaje się do spożycia wyłącznie po przegotowaniu.
Jak długo trzeba gotować wodę?
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Komunikat ws. wody dla dwóch miejscowości. Chodzi o bakterie z grupy coli
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało komunikat dla mieszkańców Chocianowa i Rakowa w woj. dolnośląskim. Chodzi o wodę z miejscowego wodociągu. Służby ostrzegły, że nadaje się ona do spożycia tylko po przegotowaniu.