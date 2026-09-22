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„Tylko po przegotowaniu”. Ostrzeżenie ws. wody dla dwóch miejscowości

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 22 września (09:20)

Woda w Chocianowie i Rakowie na Dolnym Śląsku nadaje się do spożycia tylko po przegotowaniu – ostrzegło Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Powodem jest przekroczenie parametru bakterii z grupy coli.

„Tylko po przegotowaniu”. Ostrzeżenie ws. wody dla dwóch miejscowości
Woda Chocianowie i Rakowie nadaje się do spożycia tylko po przegotowaniu/zdj. ilustracyjne /Shutterstock
  • Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało komunikat dla Chocianowa i Rakowa w woj. dolnośląskim.
  • Tamtejsza kranówka nadaje się do spożycia wyłącznie po przegotowaniu.
  • Jak długo trzeba gotować wodę?
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Komunikat ws. wody dla dwóch miejscowości. Chodzi o bakterie z grupy coli

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało komunikat dla mieszkańców Chocianowa i Rakowa w woj. dolnośląskim. Chodzi o wodę z miejscowego wodociągu. Służby ostrzegły, że nadaje się ona do spożycia tylko po przegotowaniu.

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Jak długo trzeba gotować wodę?

Komunikat w tej sprawie wydała również Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Polkowicach.

Wodę należy gotować minimum dwie minuty – przekazały służby sanitarne.

Zgodnie z zaleceniami, wodę trzeba przegotować, jeśli ma ona służyć do mycia zębów i naczyń oraz przed kąpielą noworodków i niemowląt.

W komunikacie polkowickich służb sanitarnych wyjaśniono, że powodem wprowadzonych restrykcji jest przekroczenie parametru bakterii grupy coli, które stwierdzono w wodociągach w obu miejscowościach.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: RCB
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