Trzy próby porwania dzieci w Ziębicach. Tak tłumaczył się 57-latek

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Prokuratura Rejonowa w Ząbkowicach Śląskich (woj. dolnośląskie) skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 57-letniemu mieszkańcowi Ziębic. Mężczyzna odpowie za trzy próby uprowadzenia dzieci poniżej 15. roku życia. W każdym przypadku do tragedii nie dopuścili czujni świadkowie.

Trzy próby porwania – szybka reakcja świadków

O sprawie poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Świdnicy, prokurator Mariusz Pindera. Jak przekazał, akt oskarżenia obejmuje trzy przypadki usiłowania porwania dzieci w wieku poniżej 15 lat. Wszystkie zdarzenia miały miejsce w Ziębicach na przełomie grudnia 2025 i stycznia 2026 roku.

Na trop porywacza służby wpadły po zdarzeniu z 11 stycznia przy ulicy Wałowej. 57-letni mężczyzna próbował uprowadzić 11-letnią dziewczynkę. Jego zachowanie zauważyła jedna z kobiet, która zareagowała krzykiem i spłoszyła napastnika. Następnego dnia opiekunka dziecka zgłosiła sprawę policji.

Uprowadzona z parkingu przed sklepem. Porywacz wsiadł do jej auta Mrożące krew w żyłach sceny rozgrały się na parkingu przed jednym z centrów handlowych w Katowicach. Do auta, w którym siedziała kobieta, wtargnął zamaskowany mężczyzna. Przyłożył kierującej nóż do szyi i zmusił do odjechania z parkingu.

Monitoring i zeznania świadków

Mężczyzna został szybko zidentyfikowany dzięki zapisom z monitoringu miejskiego. Został zatrzymany, usłyszał zarzuty i trafił do aresztu.

„Po osadzeniu podejrzanego w zakładzie karnym ujawniono, iż ten sam podejrzany miał dopuścić się jeszcze dwóch innych podobnych zachowań w przeszłości” – informuje prokurator Pindera.

Chodzi o dwa wcześniejsze przypadki z przełomu grudnia i stycznia, kiedy to ofiarami mężczyzny mieli paść dwaj chłopcy poniżej 15. roku życia. W obu sytuacjach porywacza spłoszyli przechodnie.

Oskarżony nie przyznaje się do winy

57-latek nie przyznał się do stawianych mu zarzutów. Twierdził, iż zaczepiał dzieci, które miały zgubić się na ulicy, a on chciał w ten sposób im pomóc.

Wersji oskarżonego przeczą jednak zarówno zapisy monitoringu, jak i relacje dzieci oraz świadków zdarzeń.

Akt oskarżenia trafił już do Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich. 57-latkowi grozi kara od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności.