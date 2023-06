Do godziny 18 potrwa "Twierdza Smaków" w Zamku Czocha na Dolnym Śląsku. To Festiwal Kuchni Historycznej i Filmowej. Można na nim spróbować m.in. słodkości Harry'ego Pottera i napić się kremowego piwa z książek o tym młodym czarodzieju. Wbrew nazwie... to napój głównie dla dzieci.