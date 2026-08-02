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Groźny wypadek we Wrocławiu. Na skrzyżowaniu Toruńskiej i Brucknera tramwaj zderzył się z busem. Są ranni.

Tramwaj zderzył się z busem. Groźny wypadek we Wrocławiu

Tramwaj zderzył się z busem. Groźny wypadek we Wrocławiu / RMF FM

W wypadku zostały ranne 3 osoby. To pasażerowie busa. Jak dowiedziała się reporterka RMF FM Martyna Czerwińska, stan jednej z nich jest ciężki.

Tramwajem podróżowały tylko 4 osoby. Żadna z nich nie odniosła obrażeń.

Po wypadku tworzą się duże korki. Zniszczony tramwaj blokuje torowisko. Linie 8, 23, 24 oraz D, 111, 116 i 151 kursują objazdami.

Policja ustala przyczyny wypadku.