Tramwaj zderzył się z busem. Groźny wypadek we Wrocławiu
0:00
0:47
Posłuchaj artykułu
Czytane głosem AI
Groźny wypadek we Wrocławiu. Na skrzyżowaniu Toruńskiej i Brucknera tramwaj zderzył się z busem. Są ranni.
W wypadku zostały ranne 3 osoby. To pasażerowie busa. Jak dowiedziała się reporterka RMF FM Martyna Czerwińska, stan jednej z nich jest ciężki.
Tramwajem podróżowały tylko 4 osoby. Żadna z nich nie odniosła obrażeń.
Po wypadku tworzą się duże korki. Zniszczony tramwaj blokuje torowisko. Linie 8, 23, 24 oraz D, 111, 116 i 151 kursują objazdami.
Policja ustala przyczyny wypadku.