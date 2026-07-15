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Tragiczny finał poszukiwań 24-latki we Wrocławiu

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„Informujemy o tragicznym finale zakończonych poszukiwań 24-letniej kobiety” - podaje wrocławska policja. „Wstępne czynności wykluczyły udział osób trzecich. Z uwagi na charakter sprawy i dobro rodziny nie przekazujemy więcej informacji dotyczących okoliczności” - powiedziała RMF FM podkomisarz Aleksandra Freus z KMP we Wrocławiu. Funkcjonariusze od poniedziałku prowadzili poszukiwania 24-latki, która nie wróciła do swojego mieszkania.