Tragiczna śmierć 19-latki. Prokuratura stawia zarzuty podejrzanemu

RMF24

Norbert C., 38-latek zamieszany w sprawę młodej dziewczyny, która zginęła niedawno na wrocławskich Kuźnikach, trafił na trzy miesiące do aresztu. Prokuratura zarzuciła mu w sumie trzy poważne przestępstwa.

Śmierć 19-latki we Wrocławiu. Sąd aresztował 38-latka, prokuratura mówi o trzech przestępstwach (Zdjęcie ilustracyjne)

Śmierć 19-latki we Wrocławiu. Sąd aresztował 38-latka, prokuratura mówi o trzech przestępstwach (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Jak poinformował TVN24, w nocy z 24 na 25 lipca na wrocławskim osiedlu Kuźniki doszło do tragedii. Z czwartego piętra wypadła 19-letnia Walentyna. Dziewczyna zginęła.

Policja, wyjaśniając okoliczności zdarzenia, zatrzymała 38-letniego Norberta C. Mężczyzna usłyszał szereg zarzutów. We wspomnianą noc miał pozbawić wolności 19-latkę, a dwa dni wcześniej zgwałcić i spowodować obrażenia u innej kobiety. Co więcej, 25 lipca, w dniu śmierci Walentyny, miał pobić ratownika medycznego prowadzącego reanimację.

Podejrzany trafił na trzy miesiące do aresztu. Grozi mu wieloletnia odsiadka.

Policja poszukuje świadków w tej sprawie.