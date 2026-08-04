Tragiczna śmierć 19-latki. Prokuratura stawia zarzuty podejrzanemu

Jak poinformował TVN24, w nocy z 24 na 25 lipca na wrocławskim osiedlu Kuźniki doszło do tragedii. Z czwartego piętra wypadła 19-letnia Walentyna. Dziewczyna zginęła.
Policja, wyjaśniając okoliczności zdarzenia, zatrzymała 38-letniego Norberta C. Mężczyzna usłyszał szereg zarzutów. We wspomnianą noc miał pozbawić wolności 19-latkę, a dwa dni wcześniej zgwałcić i spowodować obrażenia u innej kobiety. Co więcej, 25 lipca, w dniu śmierci Walentyny, miał pobić ratownika medycznego prowadzącego reanimację.
Podejrzany trafił na trzy miesiące do aresztu. Grozi mu wieloletnia odsiadka.
Policja poszukuje świadków w tej sprawie.