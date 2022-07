Do tragicznego zdarzenia doszło w powiecie strzelińskim, w miejscowości Biały Kościół na Dolnym Śląsku. Silny wiatr powalił drzewo, które spadło na ok. 70-letnią kobietę. Jej życia nie udało się uratować.

Powalone drzewa po nawałnicy / Lukasz Gagulski / PAP

Nad Dolnym Śląskiem przeszły burze, którym towarzyszyły opady deszczu oraz silne porywy wiatru.

Od godz. 8:00 rano straż pożarna interweniowała w regionie 36 razy. Najwięcej zgłoszeń odnotowano w powiatach strzelińskim i dzierżoniowskim.



Interwencje dotyczyły przede wszystkim połamanych drzew. Kilka razy strażacy byli też wzywani do pomocy w wypompowaniu wody z zalanych piwnic.



Oficer dyżurny Wojewódzkiego Stanowiska Koordynacji Ratowniczej PSP we Wrocławiu przekazał, że w powiecie strzelińskim, w miejscowości Biały Kościół, silny wiatr powalił drzewo, które spadło na ok. 70-letnią kobietę. Niestety, kobiety nie udało się uratować. Po dojeździe na miejsce zdarzenia, lekarz stwierdził zgon - przekazał.