Telefon eksplodował podczas ładowania. Płomienie szybko zajęły wyposażenie mieszkania

RMF24

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Groźny pożar wybuchł w nocy z 13 na 14 listopada w Radwanicach pod Wrocławiem. Jak wynika z informacji przekazanych przez Ochotniczą Straż Pożarną w Świętej Katarzynie, przyczyną zdarzenia była eksplozja telefonu komórkowego podłączonego do ładowarki. Ogień szybko rozprzestrzenił się na kanapę i wyposażenie jednego z pomieszczeń.

Alarm ogłoszono o godzinie 3:47. Na miejsce jako pierwsze dotarły zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 we Wrocławiu. Podczas rozpoznania ustalono, że źródłem pożaru był telefon komórkowy, który eksplodował podczas ładowania.

Płomienie objęły kanapę oraz wyposażenie pomieszczenia. Strażacy szybko przystąpili do akcji gaśniczej, dzięki czemu udało się opanować ogień i zapobiec jego dalszemu rozprzestrzenianiu.

W działaniach uczestniczyły zastępy PSP i OSP z Wrocławia oraz okolicznych miejscowości, w tym strażacy z JRG 3 i JRG 9 we Wrocławiu, OSP Święta Katarzyna, OSP Siechnice oraz OSP Sulimów. Na miejscu obecna była również policja.

Nikt nie ucierpiał. Mieszkańcy samodzielnie opuścili budynek jeszcze przed przyjazdem służb ratunkowych. Strażacy z OSP Święta Katarzyna wspierali działania związane z dogaszaniem pogorzeliska.

Strażacy apelują o ostrożność

Po zdarzeniu druhowie z OSP Święta Katarzyna przypomnieli o zagrożeniach związanych z pozostawianiem urządzeń elektrycznych podłączonych do ładowania bez nadzoru.

Apelują, by nie ładować telefonów i innych urządzeń elektrycznych bez kontroli - szczególnie w nocy oraz podczas nieobecności domowników. Jak pokazuje zdarzenie w Radwanicach, awaria urządzenia może doprowadzić do pożaru i poważnego zagrożenia dla mieszkańców.