Targi Rzeczy Wyjątkowych we Wrocławiu. Hala Stulecia zamieni się w święto polskiego rzemiosła

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Już w weekend 14-15 listopada do Hali Stulecia we Wrocławiu powrócą Targi Rzeczy Wyjątkowych. Jedenasta edycja wydarzenia to aż 250 wystawców z całej Polski, prezentujących autorskie rękodzieło, niezależny design oraz wyjątkowe produkty, które przyciągają miłośników oryginalnych przedmiotów i niebanalnych prezentów.

Targi Rzeczy Wyjątkowych od lat cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem mieszkańców Wrocławia i okolic. Wydarzenie na trwałe wpisało się w kalendarz miejskich atrakcji, przyciągając tłumy odwiedzających, którzy szukają alternatywy dla masowej produkcji i chcą wspierać polskich twórców. Tegoroczna, jedenasta już edycja, zapowiada się jako prawdziwe święto niezależnego rzemiosła i kreatywności.

Na dwa dni wnętrza Hali Stulecia zamienią się w wielobarwną przestrzeń spotkań z polskimi markami i rękodzielnikami. Odwiedzający będą mieli okazję nie tylko obejrzeć, ale i zakupić oryginalne produkty, porozmawiać z twórcami oraz poznać ich inspiracje i historie stojące za powstawaniem wyjątkowych przedmiotów.

250 wystawców i setki pomysłów na niepowtarzalne prezenty

Targi Rzeczy Wyjątkowych to wydarzenie, które skupia aż 250 wystawców reprezentujących różnorodne dziedziny rzemiosła, designu i lokalnej produkcji. Wśród prezentowanych produktów znajdą się między innymi:

Biżuteria i akcesoria: ręcznie wykonywane ozdoby, autorskie projekty i niepowtarzalne dodatki,

ręcznie wykonywane ozdoby, autorskie projekty i niepowtarzalne dodatki, Moda: kolekcje ubrań, torebki i akcesoria od niezależnych projektantów,

kolekcje ubrań, torebki i akcesoria od niezależnych projektantów, Ceramika i szkło: unikatowe naczynia, dekoracje i przedmioty użytkowe,

unikatowe naczynia, dekoracje i przedmioty użytkowe, Dom i ogród: tekstylia, wyposażenie wnętrz, oryginalne dekoracje,

tekstylia, wyposażenie wnętrz, oryginalne dekoracje, Świece i zapachy: produkty do tworzenia wyjątkowej atmosfery w domu,

produkty do tworzenia wyjątkowej atmosfery w domu, Naturalne kosmetyki: propozycje pielęgnacyjne oparte na starannie dobranych składnikach,

propozycje pielęgnacyjne oparte na starannie dobranych składnikach, Sztuka i plakaty: grafiki, ilustracje, obrazy i autorskie printy,

grafiki, ilustracje, obrazy i autorskie printy, Literatura, produkty dla dzieci i zwierząt, żywność i napoje – w tym regionalne specjały oraz alkohole rzemieślnicze.

Targi to nie tylko idealna okazja do zakupu oryginalnych przedmiotów codziennego użytku, ale również do znalezienia inspiracji na świąteczne prezenty. Wśród setek propozycji każdy może znaleźć coś wyjątkowego – praktycznego, osobistego i niepowtarzalnego.

Bezpośrednie spotkania z twórcami

Jednym z największych atutów Targów Rzeczy Wyjątkowych jest możliwość bezpośredniego kontaktu z twórcami. Odwiedzający mogą zobaczyć, jak powstają produkty, porozmawiać z osobami stojącymi za markami, a nawet zamówić personalizowane przedmioty. To właśnie te spotkania sprawiają, że wydarzenie wyróżnia się na tle innych targów i przyciąga zarówno stałych bywalców, jak i nowe osoby zainteresowane rzemiosłem.

Wydarzenie stawia na autentyczność, kreatywność i wysoką jakość wykonania prezentowanych przedmiotów. Każdy z wystawców to pasjonat, który z zaangażowaniem opowiada o swojej pracy i inspiracjach, a produkty, które trafiają na targowe stoiska, są wytwarzane z dbałością o detale i z myślą o indywidualnych potrzebach klientów.

Targi rzeczy wyjątkowych Wrocław 2026 / materiały prasowe

Wrocław – serce Targów Rzeczy Wyjątkowych

Wrocław pełni szczególną rolę na mapie Targów Rzeczy Wyjątkowych. To właśnie tutaj wydarzenie rozwija się od lat, zdobywając coraz większą popularność i budując społeczność miłośników niezależnego designu. Jedenasta edycja we Wrocławiu podkreśla, jak dużym zainteresowaniem cieszy się formuła targów, które są nie tylko miejscem zakupów, ale także przestrzenią do wymiany inspiracji i promowania polskich marek.

Targi Rzeczy Wyjątkowych to dziś ogólnopolski cykl wydarzeń, który odbywa się nie tylko we Wrocławiu, ale także w Warszawie, Katowicach, Gliwicach, Gdańsku, Szczecinie, Łodzi i Poznaniu. Ponad 30 zrealizowanych edycji pokazuje skalę przedsięwzięcia oraz rosnące zainteresowanie niezależnym rzemiosłem w całym kraju.