Polska filia Hogwartu, jak co roku, otwiera swoje drzwi dla ludzi, pragnących zajrzeć do świata magii i czarodziejstwa. Początek nowego cyklu księżycowego, to idealny czas, aby magia stała się rzeczywistością. Według magów, sierp wschodzący zwiastuje u ludzi wyostrzenie zmysłów i wyzwala energię, dlatego łatwiej w tym czasie otworzyć się na dodatkowy wymiar. Dwa dni po nowiu, 18 sierpnia, rozpoczynamy festiwal CZARODZIEJEM BYĆ – SZKOŁA MAGII.

/ Paweł Pyclik / Archiwum RMF FM Zobacz również: ​Czarodziejem być.... Szkoła Magii w Zamku Czocha Czarodziejem Być... Szkoła Magii - PROGRAM Zapraszamy Was na festiwal Czarodziejem Być - Szkoła Magii. Przez trzy dni Zamek Czocha zmieni się w polską filię Hogwartu. ZAMKOWE WNĘTRZA Podczas tegorocznych Dni Otwartych, zamkowi Goście będą mogli zobaczyć, jak wygląda codzienność polskiej uczelni. Każda komnata ukaże się ludziom, jako gabinet bądź sala wykładowa, w której czekać będą wykładowcy i profesorowie. Wnętrza zamku zmienią się niczym za dotknięciem różdżki w czarodziejskie pomieszczenia, gdzie królują magiczne artefakty, księgi, zioła, eliksiry i różnorodne eksponaty. Do zamku przybędą także czarodzieje, wróżki i inne magiczne istoty pochodzące z pozazmysłowych zakątków świata. ZAMKOWE DZIEDZIŃCE Nie zabraknie najbardziej rozpoznawalnych dla ludzi osobistości. Swoją obecność potwierdzili Albus Dumbledore, Rubeus Hagrid, Severus Snape oraz Minerva McGonagall. Istnieje prawdopodobieństwo, że na twierdzę przybędzie ten, którego imienia się nie wypowiada, a także mroczna Bellatriks Lestrange. Ponieważ Dni Otwarte to jedne z najważniejszych wydarzeń w magicznym kalendarzu, magowie zaprosili wspaniałych czarodziejów pałających się niezwykłą mocą. Zamkowe dziedzińce kusić będą niezwykłymi pokazami i warsztatami. Co czeka na naszych Gości? Pokazy iluzji Na zamkowej scenie pojawi się czarodziej, który na Państwa oczach zmieni magię w rzeczywistość. Zostaną Państwo poddani niesamowitym wrażeniom. Magia będzie trzymała w napięciu, z pewnością zaskoczy, ale i rozbawi. Pokaz tańca i akrobacji Podczas Dni Magii w Zamku Czocha będziemy gościć obywateli świata ruchu - potężnych czarodziejów, pałających się magią, której tajniki znają tylko najstarsi guślarze. Pokazy węży, pająków i sów pocztowych Prosto znad Sekwany, z najsłynniejszego Ptasiego Targu, przyfruną do nas sowy pocztowe. Z Zakazanego lasu przypełzają wielkie akromantule. Czarodziejki z kółka opieki nad magicznymi istotami pokażą młode okazy tych potężnych bestii. Pod odpowiednią opieką podziwiać będzie można również węże. Występy Magicznego Chóru Każda prestiżowa Szkoła Magii i Czarodziejstwa formuje chór, którego członkami są uczniowie szkoły z różnych roczników. Podczas festiwalu Czarodziejem Być - Szkoła Magii dla zamkowych gości śpiewać będą najznakomitsi chórzyści polskiej filii Hogwartu. Inscenizacja - Powrót Voldemorta Na zamkowej scenie stanie On, ten którego imienia się nie wypowiada. Okrążą go najsłynniejsze postaci z sagi o młodym czarodzieju i spróbują pokonać raz na zawsze. Będzie pokaz będzie inscenizacją z połączeniem efektów pirotechnicznych. Pokazy alchemii Na zamkowym dziedzińcu odbywać się będą pokazy alchemii. Nasz czoszański czarodziej przygotował całą gamę popisowych łączeń eliksirów, aby przybliżyć ludziom tę wyjątkową dziedzinę magii. Pokazy będą odbywały się nieprzerywalnie. Każdego festiwalowego dnia będą one powtarzały się z dużą częstotliwością. Każdy, kto nas odwiedzi z pewnością zobaczy wszystkie atrakcje. WARSZTATY Warsztaty tworzenia łapaczy snów Podczas festiwalu zapraszamy na warsztaty tworzenia łapacza snów. Wszyscy, którzy chcą zdobyć ochronę, będą mogli wykonać swój własny, niepowtarzalny talizman. Przedmiot ten okraszony będzie dobrą energią, a także wzbogaci wnętrze waszego domu o oryginalny artefakt. Warsztaty malowania kamieni Kamienie używane są zarówno przez magów, jak i zwykłych ludzi. Skalne wiedźmy przybędą na Zamek Czocha, aby obdarować ludzi kamieniami, ale to nie takie proste! Kamień dostanie tylko ten, kto malunkiem ozdobi jego wierzch. Warsztaty kompozycji zielnych Każdy szanujący się mag ma w swoim gabinecie wiele kompozycji zielnych, z których wytwarza eliksiry. Zielna Wiedźma tylko czeka, aby przekazać swoje tajne receptury młodym pokoleniom. W Jej zaczarowanym i pachnącym suszem namiocie, będzie można skomponować swoją własną zielną kompozycję, a co więcej, zamknąć ją w magiczną butelkę i zabrać ze sobą. ZAMKOWA FOSA W zamkowej fosie będzie można zagrać w quidditch, czarodziejski sport uprawiany na miotłach... i to dosłownie ponieważ uczestnicy zaopatrzeni będą w latające atrybuty! Czarodziejem Być - Szkoła Magii 18-20 sierpnia 2023r. Szkoła Magii na Zamku Czocha (12 zdjęć)







