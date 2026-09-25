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Szczęśliwy finał poszukiwań 12-latka, który uciekał Volkswagenem

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 25 września (11:07) Aktualizacja: Dzisiaj, 25 września (13:02)

Policja prowadziła dzisiaj intensywne poszukiwania 12-letniego chłopca z Siechnic pod Wrocławiem, który wsiadł za kierownicę samochodu i odjechał w nieznanym kierunku. Nastolatek mógł stwarzać zagrożenie zarówno dla siebie, jak i innych uczestników ruchu drogowego. Po kilku godzinach dziecko zostało odnalezione w okolicach Zielonej Góry.

Szczęśliwy finał poszukiwań 12-latka, który uciekał Volkswagenem
Zdjęcie poglądowe /Shutterstock

W piątek rano 12-latek z Siechnic pod Wrocławiem wsiadł  za kierownicę samochodu i odjechał w nieznanym kierunku. 

Jak informowała reporterka RMF FM Martyna Czerwińska, chłopiec poruszał się czarnym Volkswagenem Golfem.

12-latek prowadził auto prawdopodobnie należące do rodziców. 

Policja apelowała do wszystkich mieszkańców regionu o przekazywanie wszelkich informacji, które mogłyby pomóc w odnalezieniu dziecka.

12-latek odnaleziony 

W piątek po południu poinformowano, że chłopiec został odnaleziony. 

„Mamy dobre wiadomości! 12-letni chłopiec, którego zaginięcie zgłoszono w Siechnicach, został odnaleziony cały i zdrowy. Nastolatka odnaleźli wrocławscy policjanci wspólnie policjantami z KMP Zielona Góra na terenie jednego z parkingów za Zieloną Górą. Chłopiec jest już bezpieczny”- czytamy we wpisie wrocławskiej policji na Facebooku. 

 

Ladowanie posta z Facebooka...

 

12-latek mógł pokonać nawet blisko 200 km. Na szczęście wszystko skończyło się szczęśliwie. Policja będzie wyjaśniać, jak to się stało, że dziecko wsiadło do auta i po prostu odjechało. 


 


Źródło: RMF FM
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