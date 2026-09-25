Szczęśliwy finał poszukiwań 12-latka, który uciekał Volkswagenem

RMF24

Policja prowadziła dzisiaj intensywne poszukiwania 12-letniego chłopca z Siechnic pod Wrocławiem, który wsiadł za kierownicę samochodu i odjechał w nieznanym kierunku. Nastolatek mógł stwarzać zagrożenie zarówno dla siebie, jak i innych uczestników ruchu drogowego. Po kilku godzinach dziecko zostało odnalezione w okolicach Zielonej Góry.

W piątek rano 12-latek z Siechnic pod Wrocławiem wsiadł za kierownicę samochodu i odjechał w nieznanym kierunku.

Jak informowała reporterka RMF FM Martyna Czerwińska, chłopiec poruszał się czarnym Volkswagenem Golfem.

12-latek prowadził auto prawdopodobnie należące do rodziców.

Policja apelowała do wszystkich mieszkańców regionu o przekazywanie wszelkich informacji, które mogłyby pomóc w odnalezieniu dziecka.

12-latek odnaleziony

W piątek po południu poinformowano, że chłopiec został odnaleziony.

„Mamy dobre wiadomości! 12-letni chłopiec, którego zaginięcie zgłoszono w Siechnicach, został odnaleziony cały i zdrowy. Nastolatka odnaleźli wrocławscy policjanci wspólnie policjantami z KMP Zielona Góra na terenie jednego z parkingów za Zieloną Górą. Chłopiec jest już bezpieczny”- czytamy we wpisie wrocławskiej policji na Facebooku.

12-latek mógł pokonać nawet blisko 200 km. Na szczęście wszystko skończyło się szczęśliwie. Policja będzie wyjaśniać, jak to się stało, że dziecko wsiadło do auta i po prostu odjechało.



