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Strzały podczas policyjnej akcji. Funkcjonariusz został ranny

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 24 września (13:02) Aktualizacja: Dzisiaj, 24 września (13:58)

Policjant z komendy w Bolesławcu (woj. dolnośląskie) został postrzelony w głowę w trakcie wykonywania czynności służbowych. Doszło do tego w czwartek w Kraśniku Górnym na terenie powiatu bolesławieckiego.

Strzały podczas policyjnej akcji. Funkcjonariusz został ranny
Policjant postrzelony podczas interwencji w powiecie bolesławieckim (Zdjęcie ilustracyjne) /Shutterstock

O sprawie informują mundurowi z KPP w Bolesławcu, a także Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze.

Policjanci pracowali w Kraśniku Górnym w pow. bolesławieckim. Prowadzili tam czynności operacyjne wobec osoby podejrzanej o kradzieże.

Około godziny 11:00, w trakcie działań na podwórku domu jednorodzinnego doszło do strzelaniny.

Dwukrotnie strzelał 33-latek, który wrócił do domu. Trafił w głowę 28-letniego policjanta.

Mundurowi również oddali strzały.

Sprawca, bez uszczerbku na zdrowiu, został zatrzymany.

Ranny został za to policjant. LPR zabrał go do szpitala.

Na miejscu pracuje prokurator.


Źródło: RMF24
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