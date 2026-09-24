Strzały podczas policyjnej akcji. Funkcjonariusz został ranny

O sprawie informują mundurowi z KPP w Bolesławcu, a także Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze.
Policjanci pracowali w Kraśniku Górnym w pow. bolesławieckim. Prowadzili tam czynności operacyjne wobec osoby podejrzanej o kradzieże.
Około godziny 11:00, w trakcie działań na podwórku domu jednorodzinnego doszło do strzelaniny.
Dwukrotnie strzelał 33-latek, który wrócił do domu. Trafił w głowę 28-letniego policjanta.
Mundurowi również oddali strzały.
Sprawca, bez uszczerbku na zdrowiu, został zatrzymany.
Ranny został za to policjant. LPR zabrał go do szpitala.
Na miejscu pracuje prokurator.