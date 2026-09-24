Strzały podczas policyjnej akcji. Funkcjonariusz został ranny

RMF24

Policjant z komendy w Bolesławcu (woj. dolnośląskie) został postrzelony w głowę w trakcie wykonywania czynności służbowych. Doszło do tego w czwartek w Kraśniku Górnym na terenie powiatu bolesławieckiego.

Policjant postrzelony podczas interwencji w powiecie bolesławieckim (Zdjęcie ilustracyjne)

Policjant postrzelony podczas interwencji w powiecie bolesławieckim (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

O sprawie informują mundurowi z KPP w Bolesławcu, a także Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze.

Policjanci pracowali w Kraśniku Górnym w pow. bolesławieckim. Prowadzili tam czynności operacyjne wobec osoby podejrzanej o kradzieże.

Około godziny 11:00, w trakcie działań na podwórku domu jednorodzinnego doszło do strzelaniny.

Dwukrotnie strzelał 33-latek, który wrócił do domu. Trafił w głowę 28-letniego policjanta.

Mundurowi również oddali strzały.

Sprawca, bez uszczerbku na zdrowiu, został zatrzymany.

Ranny został za to policjant. LPR zabrał go do szpitala.

Na miejscu pracuje prokurator.