Stanisław Szelc nie żyje. Był legendą polskiego kabaretu

RMF24

W wieku 83 lat zmarł Stanisław Szelc - wrocławski satyryk znany m.in. z Kabaretu Elita czy radiowego Studia 202. Informację o jego śmierci podało Radio Wrocław, z którym był przez lata związany.

Stanisław Szelc urodził się w 1943 r. Był członkiem Kabaretu Elita. Szerokiej publiczności dał się poznać jako współtwórca legendarnego programu radiowego Studio 202. Występował m.in. w słuchowisku „Rycerze”, które w humorystyczny sposób nawiązywał do trylogii Henryka Sienkiewicza. Grał też w cyklu „Z pamiętnika młodej lekarki”.

Szelc miał też epizod teleturniejowy. Wraz z innymi członkami Kabaretu Elita prowadził program o czasach PRL-u - „Tele Peerele”.

Stanisław Szelc został odznaczony Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” oraz Złotą Odznaką Honorową Wrocławia.

Jerzy Skoczylas, Leszek Niedzielski i Stanisław Szelc z Kabaretu Elita na zdjęciu z 2013 r. (fot. TVP/Jan Bogacz) / PAP

„Niezwykle ciepły w kontaktach gość”. Zdrojewski wspomina Szelca

Stanisław Szelc na zdj. z 1997 r. (fot. Jan Bortkiewicz) / PAP

Swoje wspomnienie dotyczące Szelca opublikował w mediach społecznościowych były prezydent Wrocławia Bogdan Zdrojewski.

„Stanisław Szelc to postać kluczowa dla rozmaitych aktywności przede wszystkim satyrycznych, ale to też niezwykle ciepły w kontaktach gość, choć przeważnie bardzo powściągliwy. Ostatnią rozmowę pamiętam dobrze. Było ciepło, a p. Stanisław z grupką seniorów siedział w „Literatce” na wrocławskim rynku. Jak zwykle bardziej słuchał, niż mówił. Częściej pytał, niż odpowiadał. Bardzo wrażliwy (choć wrażenie sprawiał przeważnie odwrotne)” - napisał.

„To dla mnie zaszczyt, że mogłem poznać Pana Stanisława. Wielokrotne spotkania, w tym te w ulubionej „Literatce”, były zawsze wyjątkowe.

Dziękuję za wszystko. Wrocław już nigdy taki sam bez Pana nie będzie. Będzie natomiast pamiętał i tęsknił” - zapewnił wspominając satyryka Jacek Sutryk - prezydent stolicy Dolnego Śląska.