Stanisław Szelc nie żyje. Był legendą polskiego kabaretu

Stanisław Szelc urodził się w 1943 r. Był członkiem Kabaretu Elita. Szerokiej publiczności dał się poznać jako współtwórca legendarnego programu radiowego Studio 202. Występował m.in. w słuchowisku „Rycerze”, które w humorystyczny sposób nawiązywał do trylogii Henryka Sienkiewicza. Grał też w cyklu „Z pamiętnika młodej lekarki”.
Szelc miał też epizod teleturniejowy. Wraz z innymi członkami Kabaretu Elita prowadził program o czasach PRL-u - „Tele Peerele”.
Stanisław Szelc został odznaczony Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” oraz Złotą Odznaką Honorową Wrocławia.
„Niezwykle ciepły w kontaktach gość”. Zdrojewski wspomina Szelca
Swoje wspomnienie dotyczące Szelca opublikował w mediach społecznościowych były prezydent Wrocławia Bogdan Zdrojewski.
„Stanisław Szelc to postać kluczowa dla rozmaitych aktywności przede wszystkim satyrycznych, ale to też niezwykle ciepły w kontaktach gość, choć przeważnie bardzo powściągliwy. Ostatnią rozmowę pamiętam dobrze. Było ciepło, a p. Stanisław z grupką seniorów siedział w „Literatce” na wrocławskim rynku. Jak zwykle bardziej słuchał, niż mówił. Częściej pytał, niż odpowiadał. Bardzo wrażliwy (choć wrażenie sprawiał przeważnie odwrotne)” - napisał.
„To dla mnie zaszczyt, że mogłem poznać Pana Stanisława. Wielokrotne spotkania, w tym te w ulubionej „Literatce”, były zawsze wyjątkowe.
Dziękuję za wszystko. Wrocław już nigdy taki sam bez Pana nie będzie. Będzie natomiast pamiętał i tęsknił” - zapewnił wspominając satyryka Jacek Sutryk - prezydent stolicy Dolnego Śląska.