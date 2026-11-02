Specjalny autobus wraca na ulice Wrocławia. Pierwszy kurs już dzisiaj

Od poniedziałku, każdego wieczoru o godzinie 19:00, na ulice Wrocławia wyjeżdża streetbus – autobus przeznaczony dla osób w kryzysie bezdomności. W pojeździe można nie tylko ogrzać się i zjeść ciepły posiłek, ale także otrzymać pierwszą pomoc przedmedyczną oraz porozmawiać ze streetworkerami.
Jak podkreślają organizatorzy, celem akcji jest nie tylko doraźna pomoc, ale także wsparcie w powrocie do normalnego życia.
Siódma edycja i tysiące wydanych posiłków
Wrocławski streetbus to inicjatywa, która odbywa się po raz siódmy i cieszy się dużym zainteresowaniem. Do tej pory autobus przejechał już 48 tysięcy kilometrów i wydał 165 tysięcy posiłków.
Każdego dnia wydawanych jest około 180 ciepłych dań. Chcielibyśmy, żeby te osoby zaczęły wracać do normalnego życia – podkreśla Andrzej Mańkowski, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu.
Trasa i wsparcie medyczne
Streetbus rozpoczyna swoją trasę na przystanku przy ul. Sieradzkiej, następnie przejeżdża przez Al. Hallera, okolice Centrum Historii Zajezdnia, Pl. Orląt Lwowskich, Galerię Dominikańską, pl. Grunwaldzki, okolice katedry i kończy kurs przy ul. Suchej.
Za autobusem podąża ambulans wyposażony w defibrylator, co zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo osobom korzystającym z pomocy.
W tym sezonie w streetbusie pracuje 11 streetworkerów, wśród których są także osoby, które same kiedyś doświadczyły bezdomności. Jednym z nich jest Sebastian Adamczyk, który 10 lat temu korzystał ze wsparcia Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta.
Wykorzystałem tę szansę i teraz właśnie te moje doświadczenia mogę przekuwać w to, żeby lepiej zrozumieć ludzi, którzy do nas przychodzą – mówi Adamczyk.
Akcja streetbusu to efekt współpracy Urzędu Miejskiego Wrocławia, MPK Wrocław, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Wrocławskiego Koła Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta.
Osoby w kryzysie bezdomności mogą w autobusie uzyskać informacje o miejscach zimowej opieki. W tym sezonie miasto przygotowało 750 miejsc dla potrzebujących, a liczba osób w kryzysie bezdomności w zimie szacowana jest na około tysiąc.