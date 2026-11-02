Specjalny autobus wraca na ulice Wrocławia. Pierwszy kurs już dzisiaj

RMF24

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

W poniedziałkowy wieczór po raz pierwszy w tym sezonie na ulice Wrocławia wyjedzie streetbus – specjalny autobus, który oferuje osobom w kryzysie bezdomności ciepłe posiłki, herbatę, pomoc medyczną oraz wsparcie streetworkerów. To już siódma edycja tej wyjątkowej inicjatywy, która każdego dnia dociera do najbardziej potrzebujących mieszkańców stolicy Dolnego Śląska.

Od poniedziałku, każdego wieczoru o godzinie 19:00, na ulice Wrocławia wyjeżdża streetbus – autobus przeznaczony dla osób w kryzysie bezdomności. W pojeździe można nie tylko ogrzać się i zjeść ciepły posiłek, ale także otrzymać pierwszą pomoc przedmedyczną oraz porozmawiać ze streetworkerami.

Jak podkreślają organizatorzy, celem akcji jest nie tylko doraźna pomoc, ale także wsparcie w powrocie do normalnego życia.

Siódma edycja i tysiące wydanych posiłków

Wrocławski streetbus to inicjatywa, która odbywa się po raz siódmy i cieszy się dużym zainteresowaniem. Do tej pory autobus przejechał już 48 tysięcy kilometrów i wydał 165 tysięcy posiłków.

Każdego dnia wydawanych jest około 180 ciepłych dań. Chcielibyśmy, żeby te osoby zaczęły wracać do normalnego życia – podkreśla Andrzej Mańkowski, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu.

Trasa i wsparcie medyczne

Streetbus rozpoczyna swoją trasę na przystanku przy ul. Sieradzkiej, następnie przejeżdża przez Al. Hallera, okolice Centrum Historii Zajezdnia, Pl. Orląt Lwowskich, Galerię Dominikańską, pl. Grunwaldzki, okolice katedry i kończy kurs przy ul. Suchej.

Za autobusem podąża ambulans wyposażony w defibrylator, co zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo osobom korzystającym z pomocy.

W tym sezonie w streetbusie pracuje 11 streetworkerów, wśród których są także osoby, które same kiedyś doświadczyły bezdomności. Jednym z nich jest Sebastian Adamczyk, który 10 lat temu korzystał ze wsparcia Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta.

Wykorzystałem tę szansę i teraz właśnie te moje doświadczenia mogę przekuwać w to, żeby lepiej zrozumieć ludzi, którzy do nas przychodzą – mówi Adamczyk.

Akcja streetbusu to efekt współpracy Urzędu Miejskiego Wrocławia, MPK Wrocław, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Wrocławskiego Koła Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta.

Osoby w kryzysie bezdomności mogą w autobusie uzyskać informacje o miejscach zimowej opieki. W tym sezonie miasto przygotowało 750 miejsc dla potrzebujących, a liczba osób w kryzysie bezdomności w zimie szacowana jest na około tysiąc.