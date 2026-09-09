Słynne obserwatorium czeka kosztowny remont. „Ikona gór”

RMF24

Do 2031 r. ma potrwać przebudowa Wysokogórskiego Obserwatorium Meteorologicznego IMGW na Śnieżce. Umowę na realizację tej inwestycji o wartości prawie 25 mln zł podpisano podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu.

Budynek obserwatorium to ikona polskich gór, ikona polskiego modernizmu, która przyciąga jak magnes. Niestety przez ostatnie 11 lat obiekt był niedostępny dla turystów - zwrócił uwagę szef resortu infrastruktury Dariusz Klimczak. Rozpoczynamy gruntowną przebudowę, by do tego miejsca wkrótce zaprosić turystów i naukowców, by można było je zwiedzać i podziwiać piękne widoki – dodał.

Według danych cytowany przez Klimczaka, Śnieżkę odwiedza rocznie 2 mln turystów. Minister zwrócił uwagę, że w tym miejscu panują wyjątkowo trudne warunki, jeśli chodzi o możliwość prowadzenia prac budowlanych.

Na Śnieżce okienko pogodowe do prac budowlanych to kilkanaście tygodni w roku – zauważył Klimczak.

„6 tys. gości jednego dnia”

Dyrektor IMGW-PIB prof. Robert Czerniawski podkreślił, że trwają prace nad podłączeniem budynku do sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. To jest niezbędne do tego, aby uruchomić restaurację i przyjmować 6 tys. gości jednego dnia – zapowiedział.

Remontowi zostanie poddany przede wszystkim dysk dolny budynku o powierzchni 840 m kw. To jest około 100 miejsc dla turystów, którzy będą chcieli skorzystać z restauracji, a także sanitariaty i pomieszczenia noclegowe. Ten dysk będzie pełnił rolę schroniska – mówił dyrektor. Jak dodał, obecnie budynek w jednej trzeciej jest nieużytkowany.

W ramach remontu wzmocniona zostanie konstrukcja budynku obserwatorium, a modernizacji poddane zostaną elewacja i dach. Planowana jest też wymiana okien i przebudowa instalacji. Obiekt zostanie również dostosowany do współczesnych standardów bezpieczeństwa - m.in. w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

W Polsce są tylko dwa takie obiekty

Należące do Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego Wysokogórskie Obserwatorium Meteorologiczne na Śnieżce pełni kluczową rolę w systemie monitorowania pogody i działalności Państwowej Służby Hydrologiczno-Meteorologicznej. Dysponuje również jednym z najcenniejszych ciągów danych meteorologicznych w Polsce i Europie, istotnym dla prognozowania pogody oraz badań nad zmianami klimatu.

To jedna z dwóch takich placówek w Polsce; druga znajduje się w Tatrach na Kasprowym Wierchu.

Pomiary meteorologiczne na najwyższym szczycie Karkonoszy prowadzone są nieprzerwanie od ponad 140 lat.

Charakterystyczny budynek dzisiejszego obserwatorium, składający się z trzech połączonych dysków, powstał w 1974 r.. Jego budowa trwała pięć lat.