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Sforsował ogrodzenie i wmieszał się w tłum. Incydent na wrocławskim lotnisku

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 22 września (10:27)

Straż graniczna zatrzymała mężczyznę, który sforsował ogrodzenie wrocławskiego lotniska i wsiadł na pokład samolotu do Palermo. „Po zdarzeniu wzmocnione zostały patrole wszystkich służb pracujących na terenie lotniska” - poinformowało biuro prasowe Urzędu Miasta Wrocławia.

Sforsował ogrodzenie i wmieszał się w tłum. Incydent na wrocławskim lotnisku
Straż graniczna na wrocławskim lotnisku (zdj. arch., Krzysztof Ćwik) /PAP

Jak informuje biuro prasowe wrocławskiego magistratu, incydent na lotnisku miał miejsce dziś rano. Zatrzymany nie miał biletu na lot do Palermo, ale sforsował ogrodzenie i wmieszał się w grupę pasażerów zmierzających do samolotu.

Na pokładzie statku powietrznego został zatrzymany przez funkcjonariuszy straży granicznej, która prowadzi dalsze czynności w tej sprawie - czytamy w krótkim komunikacie. 

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Po incydencie patrole służb pracujących na lotnisku zostały wzmocnione. 

Na razie nie ma informacji o narodowości zatrzymanego mężczyzny i motywach jego działania. 


Źródło: RMF24
Tagi: Wrocław
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