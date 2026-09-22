Sforsował ogrodzenie i wmieszał się w tłum. Incydent na wrocławskim lotnisku

RMF24

Straż graniczna zatrzymała mężczyznę, który sforsował ogrodzenie wrocławskiego lotniska i wsiadł na pokład samolotu do Palermo. „Po zdarzeniu wzmocnione zostały patrole wszystkich służb pracujących na terenie lotniska” - poinformowało biuro prasowe Urzędu Miasta Wrocławia.

Jak informuje biuro prasowe wrocławskiego magistratu, incydent na lotnisku miał miejsce dziś rano. Zatrzymany nie miał biletu na lot do Palermo, ale sforsował ogrodzenie i wmieszał się w grupę pasażerów zmierzających do samolotu.

Na pokładzie statku powietrznego został zatrzymany przez funkcjonariuszy straży granicznej, która prowadzi dalsze czynności w tej sprawie - czytamy w krótkim komunikacie.

Po incydencie patrole służb pracujących na lotnisku zostały wzmocnione.

Na razie nie ma informacji o narodowości zatrzymanego mężczyzny i motywach jego działania.