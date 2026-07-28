Rozciąga się na ponad 30 kilometrów. To najdłuższe miasto w Polsce

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Jelenia Góra to miasto, które zaskakuje nie tylko malowniczym położeniem u stóp Karkonoszy, ale także swoją niezwykłą rozciągłością. Długość miasta – według różnych źródeł – wynosi od ponad 30 do nawet 37 kilometrów. Choć po reformie administracyjnej Jelenia Góra utraciła status stolicy województwa, wciąż pozostaje jednym z najbardziej wyjątkowych miejsc na Dolnym Śląsku.

Określenie „najdłuższe miasto w Polsce” nie jest jednoznaczne i zależy od przyjętej metody pomiaru. Można brać pod uwagę liniową rozciągłość administracyjną, dystans pomiędzy skrajnymi punktami czy długość tras przebiegających przez miasto. W tym ostatnim przypadku konkurencję dla Jeleniej Góry stanowią największe polskie metropolie, takie jak Warszawa czy Gdańsk. Jednak to właśnie Jelenia Góra wyróżnia się zwartym, miejskim pasem, który ciągnie się przez znaczną część Kotliny Jeleniogórskiej.

Jelenia Góra to nie tylko historyczne centrum z zabytkowymi kamienicami i malowniczym rynkiem. W granicach miasta znalazły się dawne wsie i osiedla, które dziś tworzą jeden, administracyjny organizm. Do Jeleniej Góry należą m.in. Maciejowa, Zabobrze – niegdyś określane jako „sypialnia miasta”, uzdrowiskowe Cieplice, malowniczy Sobieszów oraz położony już w samych Karkonoszach Jagniątków. Warto wspomnieć także o osiedlach Czarne, Goduszyn i wielu innych, które jeszcze niedawno funkcjonowały jako samodzielne miejscowości.

Imponująca różnica wysokości

Granice Jeleniej Góry sięgają aż do Karkonoskiego Parku Narodowego. Najwyższy punkt miasta znajduje się w okolicach Śmielca (1424 m n.p.m.), a najniższy – przy rzece Bóbr, w pobliżu ulicy Anieli Krzywoń oraz słynnego „Końca Świata” przy elektrowni na granicy z gminą Jeżów Sudecki (ok. 325 m n.p.m.). Różnica wysokości w obrębie miasta wynosi więc około 1100 metrów, co czyni Jelenią Górę jednym z najbardziej zróżnicowanych pod względem ukształtowania terenu miast w Polsce.

Jelenia Góra to nie tylko najdłuższe miasto, ale również wyjątkowo zielone. Zajmuje powierzchnię 109 km kwadratowych, z czego aż 33,1 proc. stanowią lasy, a niemal 7 proc. to tereny zieleni urządzonej. Dzięki temu mieszkańcy mogą cieszyć się bliskością przyrody – z każdego miejsca w mieście do parku czy lasu można dotrzeć w zaledwie 10-15 minut.

Ciekawostką jest również fakt, że Jelenia Góra graniczy administracyjnie z Czechami. Fragment granicy przebiega przez tereny Karkonoskiego Parku Narodowego.

Pomimo zmian administracyjnych, Jelenia Góra utrzymuje stabilną pozycję jednego z największych miast Dolnego Śląska. Liczba mieszkańców oscyluje wokół 74 tysięcy.