Roczny urlop zdrowotny. Nowe wieści o prof. Barbarze Mróz-Gorgoń

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Profesor Mróz-Gorgoń poprosiła o roczny urlop zdrowotny - poinformował szef resortu nauki Marcin Kulasek. Dodał, że uzyskał tę informację od rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, na którym formalnie jest zatrudniona Mróz-Gorgoń.

Barbara Mróz-Gorgoń – również prezeska Fundacji Marka Polska Think Tank – od 29 lipca do 21 sierpnia pełniła funkcję pełnomocniczki rządu ds. promocji Polski. Złożyła dymisję z powodu medialnego rozgłosu wokół raportu „Polaków portret własny” z 2025 roku. Wywołał on falę krytyki z powodu błędów i wykorzystania AI.

Minister nauki Marcin Kulasek powiedział w piątek w programie Tłit WP, że w tym tygodniu podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu spotkał się z rektorem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, prof. Czesławem Zającem. Rozmawialiśmy też o tej sprawie. Pani profesor poprosiła o roczny urlop zdrowotny - relacjonował. Rzetelność w polskiej nauce to jest podstawa - podkreślił Kulasek.

Pytany, czy weryfikowana będzie praca habilitacyjna Mróz-Gorgoń, odparł, że to należy do autonomii uczelni, a jej rektor zapowiadał, że „proces już trwa i wszystko zostanie jednoznacznie wyczyszczone i pokazane”. I musi być pokazane dla polskiej nauki - dodał Kulasek.

Afera wokół raportu Barbary Mróz-Gorgoń. Ruszyło śledztwo W czwartek wydano postanowienie o wszczęciu śledztwa w sprawie raportu „Polaków portret własny” po zawiadomieniu posłów PiS i Rozwoju Plus – przekazał prok. Maciej Młynarczyk z Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Raport z 2025 r. Barbary Mróz-Gorgoń,…

„Analizujemy tę sytuację”

W rozmowie z PAP, także podczas FE w Karpaczu, rektor Zając przypomniał, że uczelnia już pod koniec sierpnia zajęła się tą sprawą. Analizujemy tę sytuację, żeby wyjaśnić okoliczności, czy rzeczywiście doszło do złamania standardów rzetelności naukowej, zgodnie z ustawą o szkolnictwie wyższym i regulacjami uczelni. Obecnie sprawa jest prowadzona przez rzecznika dyscyplinarnego ds. nauczycieli akademickich UEW - chociaż nie musi mieć związku z naruszeniem dyscypliny, ponieważ była to aktywność pozauczelniana. Dlatego nie przesądzamy, jaki będzie wynik – podkreślił. Dodał, że na rozpatrzenie tego typu sprawy rzecznik ds. dyscyplinarnych ma 6 miesięcy.

"Nie znalazło się miejsce dla ‘przepraszam’". Politycy bez litości po dymisji Mróz-Gorgoń „To jest szczyt bezczelności”, „oczywiście nie znalazło się miejsce dla ‘przepraszam’”, „warto czytać klasykę polskiej literatury” – to tylko jedne z politycznych komentarzy po piątkowej dymisji Pełnomocniczki Rządu do spraw promocji marki Polski…

Śledztwo ws. „Marki Polska”

W czwartek pojawiły się też informacje, że Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo w sprawie możliwych nieprawidłowości przy realizacji i rozliczeniu zadania „Marka Polska – podstrategia turystyczna”. Na projekt promujący markę Polska, którego kierownikiem merytorycznym była Barbara Mróz-Gorgoń, resort turystyki przeznaczył niemal 180 tys. zł.

Jeżeli było coś niezgodnego z prawem, to bardzo dobrze, że tym się zajmie prokuratura i to wyjaśni do spodu, i sprawdzi wszystko - zaznaczył szef resortu nauki, pytany w piątek o tę sprawę.

Afera o raport z AI. Pełnomocniczka rządu składa dymisję Barbara Mróz-Gorgoń poinformowała w piątek, że składa dymisję z funkcji Pełnomocniczki Rządu do spraw promocji marki Polski.

Burza wokół raportu „Polaków Portret Własny”

Pod koniec sierpnia wybuchła burza wokół raportu „Polaków Portret Własny” przygotowany przez profesor Barbarę Mróz-Gorgoń. W dokumencie Katowice zostały opisane jako znajdujące się w „północnym centrum Polski”, pojawiły się błędy w danych, wskazano też, że młodzi Polacy nierzadko posługują się „językiem mandaryńskim”. Autorka przyznała się do wspomagania się sztuczną inteligencją.